Toyota представила обновленную версию Hiace (фото)

Toyota Hiace пятого поколения прошла очередное обновление. Модель-старожил стала более современной внешне и внутри. Новая Toyota Hiace 2026 дебютировала в Японии, где поступит в продажу со 2 февраля. Цена Toyota Hiace на родине эквивалентна 17 800 евро.
Фургон и минивэн Toyota Hiace внешне не претерпели существенных изменений. Единственная новация — измененные фары с современной светодиодной оптикой в более дорогих версиях.
По-прежнему модель предлагают в пассажирском и грузовом исполнении длиной 4,7 или 5,4 м и в двух вариантах по высоте.
Салон Toyota Hiace 2026 также осовременили. Автомобиль получил цифровой щиток приборов и более 8,0-дюймовый тачскрин для навигации и камеры. Комплектацию пополнили адаптивный круиз-контроль и система контроля полосы движения.
Как и прежде, минивэн Toyota Hiace предлагают с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 160 л. с. и 2,8-литровым 151-сильным турбодизелем. Обе версии оснащены 6-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть задним или полным.
Toyota Hiace пятого поколения — модель-долгожитель, ведь она дебютировала еще в 2004 году. Уже выпущен минивэн следующего поколения, выпускаемый параллельно со своим предшественником.
