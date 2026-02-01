Chery — лидер мировых продаж китайских SUV по итогам 2025 года Сегодня 02:14 — Технологии&Авто

Chery стала лидером среди китайских SUV в мире

В 2025 году Chery Group существенно укрепила свои позиции на мировом автомобильном рынке, став самым продаваемым китайским брендом SUV в мире. По итогам года компания реализовала 2 315 275 автомобилей в сегменте, что стало рекордным результатом для китайского производителя.

Об этом пишет СarNewsChina.

Самые популярные авто Chery

Весомый вклад в этот успех внесла линейка Chery Tiggo. Серия Tiggo 7 уже четыре года подряд удерживает статус самого продаваемого экспортного бензинового SUV класса A среди китайских брендов.

С момента выхода на рынок продажи этой модели превысили 1 млн автомобилей, а география присутствия охватила более 100 стран мира.

Не менее успешной остается и серия Tiggo 8, которая в 2025 году вновь стала самым популярным среднеразмерным SUV брендом Chery и в течение десяти месяцев возглавляла рейтинг продаж бензиновых моделей этого класса в Китае.

Сколько автомобилей продала Chery Group в 2025 году

В общей сложности Chery Group за год продала 2 806 393 автомобиля, что на 7,8% больше, чем годом ранее. Почти половину этого объема, 1 344 020 авто, составил экспорт, который вырос на 17,4%.

Отдельно компания зафиксировала стремительный рост сегмента автомобилей с новыми источниками энергии, продажи которых увеличились почти на 55%.

Совокупный экспорт Chery уже достиг 5,85 млн автомобилей, что сделало бренд первым в Китае, преодолев отметку в 5 млн экспортируемых авто. В мировом рейтинге автопроизводителей за 2025 год Chery заняла 11 место.

