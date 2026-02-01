Meta планирует ввести премиум-подписки в Instagram, Facebook и WhatsApp Сегодня 06:12 — Технологии&Авто

Meta хочет протестировать премиум-подписку для Instagram, Facebook и WhatsApp

Технологический гигант Meta в ближайшие месяцы проведет тестирование премиум-подписок для пользователей Instagram, Facebook и WhatsApp.

Об этом сообщает TechCrunch.

Что получат пользователи платной подписки

Meta планирует добавить в подписку приложение для создания видео Vibes, которое, по словам компании, «может воплотить ваши идеи в жизнь с помощью новых инструментов визуального создания на основе искусственного интеллекта».

Компания также планирует использовать Manus, китайскую компанию по разработке искусственного интеллекта, которую Meta приобрела в декабре за $2 млрд, в своих планах подписки.

Читайте также На Meta подали в суд из-за слежки за чатами в WhatsApp

Хотя неизвестно, как будут выглядеть платные функции в WhatsApp и Facebook, TechCrunch отмечает, что новая подписка в Instagram позволит пользователям создавать неограниченное количество списков аудитории, просматривать список подписчиков, которые не подписываются на вас в ответ, а также просматривать истории, не показывая автору, что вы их просмотрели.

Согласно плану Meta, доступ к основным услугам платформ будет оставаться бесплатным.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.