Meta планирует ввести премиум-подписки в Instagram, Facebook и WhatsApp

Технологии&Авто
12
Технологический гигант Meta в ближайшие месяцы проведет тестирование премиум-подписок для пользователей Instagram, Facebook и WhatsApp.
Об этом сообщает TechCrunch.

Что получат пользователи платной подписки

Meta планирует добавить в подписку приложение для создания видео Vibes, которое, по словам компании, «может воплотить ваши идеи в жизнь с помощью новых инструментов визуального создания на основе искусственного интеллекта».
Компания также планирует использовать Manus, китайскую компанию по разработке искусственного интеллекта, которую Meta приобрела в декабре за $2 млрд, в своих планах подписки.
Хотя неизвестно, как будут выглядеть платные функции в WhatsApp и Facebook, TechCrunch отмечает, что новая подписка в Instagram позволит пользователям создавать неограниченное количество списков аудитории, просматривать список подписчиков, которые не подписываются на вас в ответ, а также просматривать истории, не показывая автору, что вы их просмотрели.
Согласно плану Meta, доступ к основным услугам платформ будет оставаться бесплатным.
По материалам:
dev.ua
