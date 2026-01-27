0 800 307 555
На Meta подали в суд из-за слежки за чатами в WhatsApp

Технологии&Авто
30
Meta может просматривать чаты WhatsApp, что нарушает конфиденциальность.
Meta может просматривать чаты WhatsApp, что нарушает конфиденциальность.
Международная группа истцов подала в суд на корпорацию Meta Platforms, Inc. Предметом спора стали заявления компании по поводу уровня конфиденциальности и безопасности популярного мессенджера WhatsApp.
Об этом сообщает Вloomberg.
Предметом спора стали заявления компании по поводу уровня конфиденциальности и безопасности популярного мессенджера WhatsApp.
Иск, поданный в окружной суд США в Сан-Франциско, подвергает сомнению надежность защиты данных миллиардов пользователей по всему миру.

Суть обвинений

Истцы утверждают, что публичные заверения Meta о полной конфиденциальности переписки не соответствуют действительности. В центре внимания оказалось сквозное шифрование, которое компания называет основным преимуществом WhatsApp.
Согласно официальной позиции сервиса сообщения доступны только отправителю и получателю, однако авторы иска убеждены, что Meta сохраняет и анализирует содержание частных чатов.
В тексте жалобы говорится, что компания и ее руководство фактически ввели в заблуждение пользователей, скрывая реальные возможности доступа к информации.

Позиция Meta

Представители корпорации Meta отреагировали на обвинения крайне резко, назвав их абсурдными и вымышленными. Спикер компании Энди Стоун официально подтвердил, что WhatsApp уже более десяти лет использует протокол Signal для надежной защиты данных. В компании отмечают, что любые упреки в отсутствии шифрования безосновательны.
Более того, Meta намерена потребовать санкций против юристов, инициировавших этот процесс.

Дальнейшие юридические шаги

Сообщается, что группа истцов, в которую вошли представители Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки, ссылается на данные определенных обличителей.
Хотя личности этих информаторов не раскрываются, в иске утверждается, что именно они помогли выявить внутренние механизмы доступа работников к содержанию сообщений.
В настоящее время адвокаты из ведущих юридических фирм пытаются добиться предоставления делу статуса коллективного иска, что может иметь значительные последствия для будущего WhatsApp и политики конфиденциальности всей экосистемы Meta.
По материалам:
Діло
