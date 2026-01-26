Samsung будет производить чипы для Nvidia
Компания Samsung планирует начать производство чипов памяти HBM4 нового поколения уже в следующем месяце и поставлять их Nvidia.
Об этом сообщает Reuters.
Речь идет о высокоскоростной памяти, которая критически важна для работы ускорителей искусственного интеллекта Nvidia.
Для чего это
Компания пытается догнать своего ключевого конкурента SK Hynix — основного поставщика передовых HBM-чипов для Nvidia. Ранее задержки Samsung с снабжением такой памяти негативно повлияли на ее финансовые результаты и котировки акций.
На фоне новости акции Samsung выросли на 2,2%, в то время как бумаги SK Hynix в ходе утренних торгов упали на 2,9%.
Когда будут известны детали
По данным южнокорейского издания Korea Economic Daily Samsung успешно прошла квалификационные тесты HBM4 для Nvidia и AMD и готовится начать поставки Nvidia. Официально компании эти сообщения не комментируют. Объемы будущих поставок не раскрываются.
Ожидается, что Samsung и SK Hynix подробнее расскажут о заказах HBM4 во время оглашения финансовых результатов за четвертый квартал. Между тем, CEO Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что чипы следующего поколения платформы Vera Rubin уже находятся в полном производстве и именно они будут работать в паре с памятью HBM4 позже в этом году.
Ранее мы сообщали, что Nvidia отказывается от видеокарт на 16 ГБ из-за серьезного дефицита памяти.
