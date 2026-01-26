Какую сельхозтехнику покупали украинские аграрии в 2025 году (инфографика) Сегодня 21:30 — Аграрный рынок

Самыми популярными категориями сельхозтехники среди украинских аграриев в 2025 году были тракторы, комбайны и минитракторы.

В течение 2025 года больше всего сельхозтехники покупали в Запорожской области, а продавали — в Черкасской.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного украинским маркетплейсом Agro.ria

География купли и продажи техники

По аналитическим данным, больше всего сельхозтехники покупали в Запорожской (12,4%), Винницкой (10,4%), Киевской (7,2%), Волынской (6,8%) и Тернопольской (6,7%) областях.

Где больше всего покупают сельхозтехнику, agro.ria.com

Наибольшее количество продаж в течение года пришлось на Черкасскую (16,7%), Киевскую (10,5%), Винницкую (6,6%) и Днепропетровскую (6,5%) области.

Где больше всего продают сельхозтехнику, agro.ria.com

Самые популярные категории сельхозтехники

Самыми популярными категориями сельхозтехники среди украинских аграриев в 2025 году стали тракторы (40,4%), комбайны (17,6%) и мини-тракторы (10,8%).

Самые популярные категории сельхозтехники, agro.ria.com

Популярные бренды

Среди украинских производителей по количеству поисковых запросов лидируют Харьковский тракторный завод (ХТЗ) и Велес-Агро.

Если же говорить обо всех брендах в целом, чаще всего пользователи искали технику John Deere, МТЗ и ХТЗ. Пик интереса к сельхозтехнике пришелся на октябрь 2025 года.

По средней цене самой дорогой категорией остаются комбайны, далее опрыскиватели и тракторы. Если оценивать максимальную стоимость, в топе — комбайны, бороны и тракторы.

Самой доступной техникой среди 10 самых популярных категорий остается мотоблок.

Стоимость техники в каждой категории, agro.ria.com

