Какую сельхозтехнику покупали украинские аграрии в 2025 году (инфографика)
В течение 2025 года больше всего сельхозтехники покупали в Запорожской области, а продавали — в Черкасской.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного украинским маркетплейсом Agro.ria.
География купли и продажи техники
По аналитическим данным, больше всего сельхозтехники покупали в Запорожской (12,4%), Винницкой (10,4%), Киевской (7,2%), Волынской (6,8%) и Тернопольской (6,7%) областях.
Наибольшее количество продаж в течение года пришлось на Черкасскую (16,7%), Киевскую (10,5%), Винницкую (6,6%) и Днепропетровскую (6,5%) области.
Самые популярные категории сельхозтехники
Самыми популярными категориями сельхозтехники среди украинских аграриев в 2025 году стали тракторы (40,4%), комбайны (17,6%) и мини-тракторы (10,8%).
Популярные бренды
Среди украинских производителей по количеству поисковых запросов лидируют Харьковский тракторный завод (ХТЗ) и Велес-Агро.
Если же говорить обо всех брендах в целом, чаще всего пользователи искали технику John Deere, МТЗ и ХТЗ. Пик интереса к сельхозтехнике пришелся на октябрь 2025 года.
По средней цене самой дорогой категорией остаются комбайны, далее опрыскиватели и тракторы. Если оценивать максимальную стоимость, в топе — комбайны, бороны и тракторы.
Самой доступной техникой среди 10 самых популярных категорий остается мотоблок.
