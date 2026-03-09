0 800 307 555
Как может снизиться в сезоне 2026/27 валовой сбор зерна — прогноз

Аграрный рынок
В 2026/27 маркетинговом году валовой сбор зерна в Украине прогнозируется на уровне 58,7 млн ​​тонн, что на 4% ниже отметки текущего сезона.
Об этом сообщает АПК-Информ.
Так, урожай пшеницы ожидается на уровне почти 20 млн. тонн (-14% к текущему сезону), ячменя — на уровне 5,1 млн. тонн (-5%) и кукурузы — на уровне 31,8 млн. тонн (+3%).
«Данный прогноз сформирован с учетом сокращения посевной площади под озимыми культурами на фоне засухи в осенний период и неблагоприятных погодных условий в феврале т. г., что может привести к частичной гибели озимых в некоторых регионах, а также возможному незначительному увеличению посевной площади под кукурузой за счет пересева озимых на фоне высокого спроса на данную зерновую», — объясняют аналитики.
В то же время на фоне ожидаемых высоких переходных остатков текущего сезона, которые могут составлять 11,4 млн тонн, экспортный потенциал зерновых в 2026/27 МГ оценивается в 42 млн тонн, что на 4% больше показателя 2025/26 МГ.
Ранее писали, что объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины в 2025/26 МГ по состоянию на 20 февраля составил около 21,2 млн т, что на 7 млн ​​т, или 25% меньше показателя прошлого сезона. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
В 2024/25 МГ экспорт зерновых и зернобобовых культур составил 40,6 млн т: пшеницы — 15,7 млн ​​т; ячменя — 2,3 млн т; ржи — 10,8 тыс. т; кукурузы — 22 млн т; муки — 71,1 тыс. т.
По материалам:
Finance.ua
