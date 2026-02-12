0 800 307 555
ру
Возрастут ли цены на продукты борщового набора из-за морозов — ответ Минэкономики

Аграрный рынок
29
Пиковые морозы, которые Украина пережила в последние недели, не будут иметь критического влияния на будущий урожай. По оперативным результатам мониторинга ситуация с озимыми культурами остается контролируемой.
Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в эфире телеканала «1+1».
По его словам, осенью аграрии засеяли более 5 млн. гектаров озимых зерновых культур и более 1 млн. гектаров рапса. В настоящее время ведется комплексный мониторинг состояния посевов, в частности отбор образцов для лабораторного анализа.
Положительна и ситуация в секторе овощеводства. По предварительным оценкам производство овощей в летне-осенний период 2025 года выросло на 20−25% по сравнению с 2024 годом. Это позволило сформировать достаточные запасы и снизить зависимость от импорта в 2026 году.
«По сравнению с прошлым годом резкого роста цен на продукты борщового набора не ожидается. Возможно только традиционное сезонное подорожание весной из-за расходов на хранение. Однако рекордных скачков, как это было раньше с картофелем или луком, в этом году не прогнозируем», — подчеркнул Тарас Высоцкий.
Заместитель министра также отметил, что государственное регулирование цен на базовые социальные продукты — хлеб, молочную продукцию, растительное масло и сахар — сохраняется на период военного положения.
Кроме того, продолжают действовать государственные программы поддержки аграриев, в частности в направлении энергонезависимости. Правительство расширило возможности программы «Доступные кредиты 5−7-9%»: максимальная сумма инвестиционного кредита увеличена со 150 млн грн до 250 млн грн. Средства могут быть направлены на установку объектов распределенной генерации.
Аграрии
