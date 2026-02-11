Дешевых овощей и фруктов в сезоне-2026 не ожидается: нехватка рабочей силы Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Украина по итогам 2025 года подтвердила статус крупнейшего в мире экспортера замороженной малины, а в сезоне-2026 ключевым вектором развития плодоовощного сектора на фоне стагнации внутреннего потребления останется наращивание экспортной экспансии.

Об этом сообщил президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник.

«Мы два года подряд являемся крупнейшими в мире экспортерами малины. Ожидается, что по результатам сезона 2025 года объем экспорта составит около 80 тыс. тонн против 65 тыс. тонн годом ранее. Потенциал к росту сохраняется», — отметил он на конференции «Прибыльный агробизнес 2026».

По словам эксперта, аналогичная тенденция наблюдается в сегменте голубики, где производство ежегодно растет на 15−20%. Баштанник подчеркнул, что внутренний рынок голубики достиг «потолка» потребления в около 10 тыс. тонн, поэтому дальнейшее развитие отрасли возможно только через экспорт. В настоящее время Украина экспортирует около 8−10 тыс. тонн этой ягоды, тогда как мировые лидеры, такие как Чили и Перу, поставляют на внешние рынки до 400 тыс. тонн, что свидетельствует о значительном пространстве для замещения игроков на глобальном рынке.

Детализуя прогнозы на сезон 2026 года, президент УПОА подчеркнул, что ожидать дешевых овощей и фруктов не стоит. Он выразил уверенность, что мир вошел в фазу, когда возможности для производства продукции с низкой себестоимостью исчерпаны, а Украина пока остается конкурентной только из-за меньших затрат по сравнению со странами ЕС.

Высокая рентабельность определенных культур в прошлые годы (иногда до 700% выше себестоимости-ИФ-У) провоцирует фермеров на резкое расширение площадей без должного анализа. Баштанник напомнил, что это уже привело к «проседанию» цен на овощи борщового набора в 2025 году. Однако в новом сезоне риск перепроизводства моркови или свеклы сохранится и будет зависеть от сроков весенней посевной.

Ключевым тормозом в развитии плодоовощного сектора, по словам эксперта, станет нехватка квалифицированных и неквалифицированных работников. Следовательно, отрасль столкнется с необходимостью или тотальной механизации, или даже привлечения иностранной рабочей силы.

