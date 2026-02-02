0 800 307 555
ру
ТОП-10 компаний, владеющих крупнейшими массивами земли в Украине

Недвижимость
135
В Украине уменьшается количество компаний, владеющих значительными массивами земли. Пока только 192 компании имеют в собственности более 100 гектаров, тогда как на момент открытия рынка земли в 2024 году таких было 283. Со ссылкой на данные Опендатабот рассказываем, какие компании являются крупнейшими землевладельцами в Украине.
За 2024 год количество крупных землевладельцев сократилось на 51 компанию, а в прошлом году — еще на 40. Всего за два года перечень компаний с земельным банком более 100 гектаров уменьшился на 91 юридическое лицо.
Бизнес не спешит покупать землю из-за войны

Сокращение количества крупных землевладельцев связано с военными рисками и экономической неопределенностью. Разрушение инфраструктуры, проблемы с логистикой, разминированием и экспортом заставляют компании пересматривать свои инвестиционные планы.
Как объясняет заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, для крупного бизнеса покупка земли — это инвестиция на десятки лет и миллиардные вложения. В условиях войны эти средства чаще направляются на поддержание оборотного капитала, восстановление элеваторов, складов и техники, а также на покрытие логистических рисков.
Вместо этого компании все чаще выбирают аренду вместо собственности, чтобы сохранять мобильность и быстрее реагировать на изменения ситуации в сфере безопасности.
Землю покупают преимущественно те игроки, которые работают в регионах с более низкими рисками, что объясняет разницу в ценах между западом и югом страны.

Треть земель — в руках десяти компаний

Почти треть всей земли, находящейся в собственности бизнеса, сконцентрирована у десяти компаний. Совокупно они владеют 18 344,98 гектара.
В то же время даже в этой десятке наблюдается значительный разрыв: агрофирма «Рассвет», возглавляющая рейтинг, имеет в десять раз больше земли, чем компания «Куяльник», замыкающая топ-10.
По словам Марчука, такая структура типична для Украины: 20−25% агрорынка традиционно приходится на крупный бизнес. Проблемой он называет не концентрацию земель, а ограниченный доступ малого и среднего бизнеса к финансированию.
В каких отраслях работают крупные землевладельцы:
  • подавляющее большинство крупных землевладельцев работает в агросекторе — 129 компаний, или 67%;
  • еще 33 компании (17%) связаны с операциями с недвижимостью;
  • в сфере государственного управления и обороны работают 11 компаний, в оптовой торговле — 4, в финансовом секторе — 3.
Среди крупных землевладельцев также две компании из Индекса Опендатабот 2025 года — Укрэксимбанк и Ощадбанк, которые владеют земельными участками площадью более 100 гектаров.

Кто сокращал земельные банки больше всего

Наибольшее сокращение площадей зафиксировали в компании Землетрейд — с 3 161,47 гектара до 733,57 гектара, то есть почти в четыре раза.
Компания «Агрофорест» уменьшила земельный банк еще более существенно — в 8,6 раза, с 1 803,09 гектара до 210,44 гектара.
В то же время, 103 компании из перечня крупных землевладельцев вообще не меняли площади своих угодий.
Где сосредоточены крупные землевладельцы

Больше всего компаний с земельным банком более 100 гектаров зарегистрировано:
  • в Киевской области — 38 компаний;
  • в Кировоградской области — 28;
  • в городе Киеве — также 28.
В Ивано-Франковской, Ровенской и Черновицкой областях крупные землевладельцы среди компаний не зафиксированы.
Среди компаний из списка крупнейших землевладельцев есть и зарегистрированные на территориях, пострадавших от войны:
  • 16 компаний — на временно оккупированных территориях;
  • 4 — в зонах активных боевых действий;
  • 14 — на территориях возможных боевых действий.
Ранее мы также сообщали, что мошенничество на рынке сельскохозяйственных земель в Украине — не редкость. Его масштабы и схемы зависят от инвестиционной привлекательности региона и уровня правовой определенности на местах.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Рынок землиНедвижимостьИнвестиции в агросекторБизнесАгробизнес
