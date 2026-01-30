Покупка и аренда комнат в Украине дорожает — OLX Сегодня 09:03 — Недвижимость

Самыми дорогими городами для аренды комнат остаются Ужгород, Львов и Киев.

В декабре 2025 года медианная цена долгосрочной аренды комнаты в Украине составила 4 тыс. грн, что на 14% больше, чем в конце 2024 года. Количество объявлений уменьшилось на 5%, а количество откликов — на 12%. Если говорить об аренде комнат, наибольшие приросты произошли на востоке и юге Украины. Относительно покупки ситуация иная: самые большие показатели роста фиксировались в городах на западе страны.

Об этом свидетельствуют данные OLX

Как изменились цены на долгосрочную аренду комнат

Наибольший рост цен наблюдался в городах, приближенных к зоне боевых действий, в частности, Николаев, Сумы и Харьков — медианная цена аренды комнаты здесь повысилась на 20−25%, до 2,4−2,5 тыс. грн.

Более умеренный рост (+15%) зафиксировали в Луцке, Житомире, Ивано-Франковске и Ровно, где медианная арендная плата достигла 4 тыс. грн.

Самыми дорогими городами для аренды комнат остаются Ужгород (6 тыс. грн.), Львов (5 тыс. грн.) и Киев (4,2 тыс. грн.). Здесь рост цен по сравнению с декабрем 2024 года составил от 5% до 10%.

Снижение медианной стоимости аренды зафиксировано только в Херсоне (-21% до 1,5 тыс. грн.) и Чернигове (-4% до 2,2 тыс. грн.).

Как изменились цены на покупку комнат

Медианная цена покупки комнаты в Украине в декабре 2025 года составила 442 тыс. грн ($10,2 тыс.), что на 11% больше, чем в декабре 2024 года. Количество объявлений снизилось на 8%, тогда как количество откликов почти не изменилось (+0,4%).

Наибольший рост цен на покупку комнат зафиксирован в западных областных центрах:

Ужгород +82% - до 769 тыс. грн ($17,7 тыс.);

Черновцы +70% - до 759 тыс. грн ($17,5 тыс.);

Ивано-Франковск +68% до 930 тыс. грн ($21,4 тыс.);

Львов +62% до 1,2 млн. грн. ($27,6 тыс.);

Луцк +58% - до 864 тыс. грн ($19,9 тыс.).

Меньшие темпы роста наблюдались в Виннице (+25% до 789 тыс. грн/$18,2 тыс.), Днепре (+24% до 570 тыс. грн/$13,1 тыс.), Житомире (+22% до 658 тыс. грн/$15,1 тыс.) и Тернополе (+25% до тыс.)

В Киеве медианная цена покупки комнаты выросла на 14% до 754 тыс. грн. ($17,4 тыс.), в Одессе на 13%, до 423 тыс. грн. ($9,7 тыс.).

Снижение медианной стоимости покупки наблюдалось в:

Запорожье -5% до 232 тыс. грн ($5,3 тыс.);

Полтаве -6% до 477 тыс. грн ($10,9 тыс.);

Черкассах -3% до 501 тыс. грн ($11,5 тыс.).

Война коренным образом изменила страну, и рынок недвижимости не остался в стороне от этих трансформаций. В то время как в одних регионах цены на жилье стремительно выросли, в других даже еще вчера привлекательные и перспективные объекты практически потеряли свою ценность. Эти контрасты ярко отображают глубину перемен, вызванных военными событиями. Finance.ua узнал цены в регионах на первичное и вторичное жилье. Этот материал будет полезен тем, кто планирует приобретение однокомнатной квартиры и начинает сравнивать предложения.

