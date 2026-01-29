Когда стартуют выплаты по жилищным ваучерам для ВПЛ с ВОТ Сегодня 12:02 — Недвижимость

С декабря 2025 года ВПЛ могут подать заявки на получение жилого ваучера.

Правительство определилось со сроками запуска финансирования программы жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Воспользоваться одобренными ваучерами можно будет уже в конце февраля 2026 года.

Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.

Когда стартовал прием заявлений

Прием заявлений на получение жилищного ваучера начался с 1 декабря 2025 года. Подать заявку через приложение Дія могут УБД и лица с инвалидностью в результате войны среди ВПЛ, проживавших на ВОТ.

Номинальная сумма ваучера составляет 2 млн грн.

Когда можно будет использовать ваучер

Финансирование программы планируется начать в конце февраля. После этого получатели ваучеров смогут ими воспользоваться и оформить договор купли-продажи жилья у нотариуса.

Спрос значительно превышает возможности бюджета

По состоянию на конец января подано более 28 тысяч заявлений. В то же время ресурс программы, заложенный в госбюджете на 2026 год, позволяет обеспечить жильем всего около 10 тыс. семей.

Уже принято 4,5 тыс. положительных решений о предоставлении жилых ваучеров. Проверить статус заявки или узнать решение комиссии можно в мобильном приложении Дія.

По словам чиновников, около 5% поданных заявлений остаются без рассмотрения. Причинами стали массированные обстрелы рф в январе, отключение электроэнергии, а также отсутствие комиссий в отдельных общинах.

вопрос финансирования остается открытым: в бюджете-2026 заложены средства только на часть нужд, а сами выплаты начнутся не раньше следующего года. Ранее мы сообщали , в Украине запустили механизм жилищных ваучеров для ВПЛ, но: в бюджете-2026 заложены средства только на часть нужд, а сами выплаты начнутся не раньше следующего года.

