Цена однокомнатной квартиры в Украине: где дешевле

В большинстве регионов Украины цены на жилье стремительно выросли

Война коренным образом изменила страну, и рынок недвижимости не остался в стороне от этих трансформаций. В то время как в одних регионах цены на жилье стремительно выросли, в других даже еще вчера привлекательные и перспективные объекты практически потеряли свою ценность. Эти контрасты ярко отображают глубину перемен, вызванных военными событиями. Finance.ua узнал цены в регионах на первичное и вторичное жилье. Этот материал будет полезен тем, кто планирует приобретение однокомнатной квартиры и начинает сравнивать предложения.

Цены на однушки Киева

Начнем со столицы. Понятно, что многое зависит и от района, и от типа застройки, и от этажа, и от метража, и даже от стадии готовности дома. Но в среднем год назад в январе приобрести 1-комнатную квартиру в Киеве на первичном рынке можно было за 30−85 тыс. долларов.

В течение первого квартала 2025 года произошло общее удорожание недвижимости. В столице цены тоже выросли. В марте на однокомнатные квартиры типовой площади в Киеве установили ценники в пределах 35/40−70/90 тыс. долларов.

Июнь для рынка столичных новостроек сюрпризом не стал. От зимних и весенних цены на недвижимость отличались незначительно. В течение следующих месяцев из-за стабильности спроса и ограниченности предложений произошло подорожание. В сентябре ценники колебались от 45 до 65 тысяч долларов США, более выгодные для покупателей варианты встречались крайне редко.

Цены на однокомнатки в Донецкой области

В подконтрольной Украине Донецкой области предложений первичного рынка мало. Новостройки здесь сейчас, по понятным причинам, не строятся. Все, кто решает приобрести жилье, выбирает между предложениями «вторички». Однокомнатную квартиру в Славянске или Краматорске купить можно за цену в диапазоне 3−12 тыс. долларов (исключительно вторичный рынок, не новостройки). В 2025 году ценники были выше примерно на 15−20%, но стабильно продолжают снижаться. Население дома покидает, эвакуируется. Владельцы продают все на невыгодных для себя условиях. Когда ситуация с безопасностью улучшится, конечно стоимость недвижимости возрастет.

Цены на однушки в Днепре

В Днепре и области год назад 1-комнатные квартиры первичного рынка можно приобрести в пределах 25−35 тыс. долларов. Понятно, что в окрестностях все дешевле, а в центре чаще встречается максимальный показатель. Ближе к лету ценники немного повысились, затем за полугодие стоимость однокомнатных квартир удерживалась примерно на одном уровне.

К январю 2026 года произошло подорожание на 10−13%. Спрос остался стабильным. По состоянию на июнь 2026 года, если не произойдет резких «колебаний», можно ожидать, что ценники на 1-комнатные квартиры в новостройках Днепра не превысят 30−45 тыс. долларов США.

Многие застройщики предлагают клиентам ощутимые скидки на жилье на начальных стадиях строительства, но есть риски. Надо ожидать ввода в эксплуатацию, что в современных условиях очень «размытое» определение.

Цены на однушки в Одессе

В Одессе и области в январе 2025 г. на рынке новостроек стоимость на 1-комнатные квартиры была умеренно высокой. В первые три месяца года цены не снижались, а наоборот. По данным аналитики портала ЛУН, за I квартал произошло подорожание жилья примерно на 14%.

Однокомнатную квартиру площадью 30−40 м² в одесской новостройке в то время можно было приобрести за 32−42 тыс. долларов. Цены на жилье в регионе росли сдержанно, умеренно, но в целом показатели были самыми высокими по стране. В районах ближе к морю тренд был такой же. Цены стабильно повышались, скачков не наблюдалось.

На портале DIM. RIA на начало января 2026 года однокомнатные квартиры в Одессе и области предлагаются за 55−65 тыс. долларов. Можно найти подешевле, если взять меньше площадь, выбрать не очень популярный район и подписать соглашение с застройщиком на ранней стадии строительства.

Цены на однушки в Харькове

Харьков по цене 1-комнатных квартир стабильно входит в самые дешевые региональные рынки. Ранее стоимость 1-комнатной квартиры составляла 22−24 тыс. долларов США. Сейчас приобрести жилье можно и за 14−18 тыс. Связано это с расположением области. Риски значительные, но рынок недвижимости в Харькове продолжает действовать. Более того, регион остается относительно доступным рынком в плане новостроек. И спрос на нем стабильный.

Цены на однушки в западных областях

В западных областях, таких как Львовская и Ивано-Франковская, ситуация отличается. Населения здесь много, спрос стабильный, а вот предложения среди новостроек достаточно ограниченны.

В январе прошлого года во Львове 1-комнатную квартиру можно было приобрести за 35−60 тыс. долларов. Ближе к концу года цены выросли дополнительно на 8−12%. В несколько меньшем по размерам Ивано-Франковске за 1-комнатную квартиру в новостройке год назад просили от 28−45 тыс. долларов. Сейчас стоимость тоже уже выше.

На Волыни и Виннитчине квартиры стабильно были дороже, чем, например, в Харькове, но дешевле, чем в столице и западных регионах. Например, в Виннице на первичном рынке на квартиры 25−35 м 2 преобладали предложения за 50−65 тыс. долларов, а в Луцке — примерно 45−60 тыс. долларов. Спрос на такие квартиры оставался высоким, и новостройки активно возводились, что поддерживало стабильный рынок.

Вторичный рынок: цены на 1-комнатные квартиры

На вторичном рынке цены также варьируются в зависимости от региона. Некоторые города стабильно остаются более доступными.

В столице стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке в прошлом году составляла 45−100 тыс. долларов США (в зависимости от состояния и района). К январю 2026 года цены выросли и колеблются в пределах 50−110 тыс. долларов. Самое дорогое жилье, ожидаемо, в центральных районах (Печерский, Шевченковский), в новом ЖК.

В Донецкой области покупки совершаются именно на вторичном рынке. В Славянске и Краматорске 1-комнатные квартиры (в зависимости от состояния и расположения) можно купить по цене в пределах 3−12 тыс. долларов США.

На вторичном рынке Днепра стоимость такой недвижимости в прошлом году колебалась в пределах 20−40 тыс. долларов. Многое определялось состоянием и районом. Январь 2026 г. оставил цены на вторичном рынке недвижимости на умеренном уровне. Рост наблюдается на 10−15%.

В Одессе на вторичном рынке в прошлом году 1-комнатные квартиры предлагали в пределах 30−50 тыс. долларов. К январю 2026 года их стоимость выросла до 35−55 тыс. долларов. Спрос на жилье в Одессе и регионе стабильный. Соответственно, цены на первичке и вторичке постепенно растут.

Вывод

Региональная дифференциация очень существенна. Дешевле, чем в восточном регионе, предложений на недвижимость практически нет. На западных и центральных «рынках» цены в разы выше.

Но при выборе следует учитывать не только цену. Нужно принимать во внимание и расположение, и условия, и состояние, и этаж, и инфраструктуру. Много отличий, много нюансов. Но если запланировали купить квартиру, найдите время и проанализируйте все по максимуму.

