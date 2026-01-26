На какой недвижимости можно заработать в 2026 году
В условиях нестабильности вложения в рынок недвижимости — это об умении находить баланс между вызовами военного времени и желанием извлечь выгоду. Рассказываем, как заработать на недвижимости в 2026 году, и можно ли сейчас зайти в объект и выйти из него с профитом уже через год-полтора.
Как рассказал финансовый аналитик Александр Иванчук, теоретически за год заработать на недвижимости возможно, но это не универсальная схема.
Что стоит учитывать
Эксперт отмечает, что эпоха, когда можно было покупать что-то на этапе котлована и автоматически получать плюс, прошла. Сейчас инвестору важно смотреть не на красивые рендеры, а на контекст.
«Локальные тенденции спроса и предложения часто важнее общих новостей по стране», — отмечает Иванчук.
Где искать ликвидность
Если мы говорим о коротком сроке, то миллионники остаются единственным островком относительной безопасности, поскольку именно здесь хотя бы есть движение капитала. Иванчук соглашается, что крупный город — это, прежде всего , возможность быстро сбросить актив, если понадобятся деньги.
«Преимущества — это больший рынок покупателей и арендаторов и более стабильная ликвидность», — подчеркивает он.
Однако высокая конкуренция и порог входа часто съедают значительную часть ожидаемой прибыли.
Интересное смещение происходит в сторону «рабочих лошадок» — складских помещений и небольших коммерческих площадей. Пока жилой сектор буксует из-за вопросов безопасности, бизнес отчаянно ищет, где хранить товар.
«Бизнесу крайне не хватает складов», — говорит Иванчук, намекая, что именно здесь сейчас можно найти арендатора быстрее, чем в любом офисном центре или ЖК.
Какой недвижимости лучше избегать
Самая большая ловушка 2026 года — это иллюзия низкой цены. Дешевые объекты в пригороде или в городах с непонятной ситуацией безопасности могут стать «мертвым грузом». Также нужно забыть о сложной, узкоспециализированной коммерции.
«Минусы — это риски простоев и зависимость от активности малого бизнеса», — напоминает аналитик.
Если ваш потенциальный арендатор закроется через месяц, ваша «быстрая» инвестиция превратится в головную боль.
Ранее мы сообщали, что по словам экспертов, инвестиция в недвижимость под аренду возобновила привлекательность после падения в 2022-м — в некоторых проектах она достигает 30%.
