На какой недвижимости можно заработать в 2026 году

Преимуществом недвижимости в больших городах есть возможность быстро продать ее, если понадобятся деньги

В условиях нестабильности вложения в рынок недвижимости — это об умении находить баланс между вызовами военного времени и желанием извлечь выгоду. Рассказываем, как заработать на недвижимости в 2026 году, и можно ли сейчас зайти в объект и выйти из него с профитом уже через год-полтора.

Как рассказал финансовый аналитик Александр Иванчук, теоретически за год заработать на недвижимости возможно, но это не универсальная схема.

Что стоит учитывать

Эксперт отмечает, что эпоха, когда можно было покупать что-то на этапе котлована и автоматически получать плюс, прошла. Сейчас инвестору важно смотреть не на красивые рендеры, а на контекст.

«Локальные тенденции спроса и предложения часто важнее общих новостей по стране», — отмечает Иванчук.

Где искать ликвидность

Если мы говорим о коротком сроке, то миллионники остаются единственным островком относительной безопасности, поскольку именно здесь хотя бы есть движение капитала. Иванчук соглашается, что крупный город — это, прежде всего , возможность быстро сбросить актив, если понадобятся деньги.

«Преимущества — это больший рынок покупателей и арендаторов и более стабильная ликвидность», — подчеркивает он.

Однако высокая конкуренция и порог входа часто съедают значительную часть ожидаемой прибыли.

Интересное смещение происходит в сторону «рабочих лошадок» — складских помещений и небольших коммерческих площадей. Пока жилой сектор буксует из-за вопросов безопасности, бизнес отчаянно ищет, где хранить товар.

«Бизнесу крайне не хватает складов», — говорит Иванчук, намекая, что именно здесь сейчас можно найти арендатора быстрее, чем в любом офисном центре или ЖК.

Какой недвижимости лучше избегать

Самая большая ловушка 2026 года — это иллюзия низкой цены. Дешевые объекты в пригороде или в городах с непонятной ситуацией безопасности могут стать «мертвым грузом». Также нужно забыть о сложной, узкоспециализированной коммерции.

«Минусы — это риски простоев и зависимость от активности малого бизнеса», — напоминает аналитик.

Если ваш потенциальный арендатор закроется через месяц, ваша «быстрая» инвестиция превратится в головную боль.

