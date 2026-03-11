0 800 307 555
Кто будет платить за ипотеку после развода

Недвижимость
83
Украинское законодательство предусматривает, что имущество и долги, приобретенные во время брака, общие. Поэтому ипотечный кредит, оформленный в этот период для нужд семьи, обычно считается общим обязательством супругов.
Об этом говорится в Семейном кодексе, пишет 24tv.ua.

Мнение эксперта

Адвокат Александр Малик отмечает, что значение имеет не только то, на кого оформлен кредитный договор, но и цель кредита. Если средства брали для нужд семьи, долг могут признать общим даже тогда, когда заемщиком в договоре является только один из партнеров.
В таком случае после развода ответственность за выплату ипотеки могут нести оба бывших партнера. Если квартиру разделят на части, кредитные обязательства обычно распределяют пропорционально этим долям.
В то же время банк ориентируется, прежде всего, на условия кредитного договора. Поэтому финансовое учреждение имеет право требовать погашения долга от заемщика или заемщика независимо от проживающего в квартире после развода.

Кому достанется квартира, купленная в ипотеку

Недвижимость, приобретенная во время брака, по общему правилу принадлежит супругам на праве общей совместной собственности. Это означает, что каждый из партнеров имеет право на долю квартиры вне зависимости от того, на кого оформлены документы или кто фактически платил большую часть средств.
Самый простой вариант разрешения ситуации — добровольная договоренность между бывшими супругами. Стороны могут заключить письменное соглашение о разделе имущества и определить, кому переходит квартира и кто будет выплачивать кредит.
Если договориться не удалось, вопрос решает суд. В таком случае определяют доли каждого в квартире и распределяют кредитные обязательства. Суд также может учесть другие обстоятельства, например проживание детей с одним из родителей.

Варианты решения

После развода супруги могут по-разному решить вопрос с ипотечной квартирой. Чаще всего используют несколько вариантов:
  • Переоформление кредита на одного из бывших партнеров. Один из супругов становится единственным заемщиком и продолжает самостоятельно выплачивать ипотеку. Но сделать это можно только с согласия банка, ведь финансовое учреждение должно проверить платежеспособность человека и согласовать изменение условий кредитного договора.
  • Продажа ипотечной квартиры. Такой вариант выбирают, если ни один из бывших супругов не планирует оставлять жилье себе. Квартиру продают, из полученных средств сначала погашают остаток кредита перед банком, а остающуюся после этого сумму делят между бывшими партнерами.
  • Передача квартиры одному из партнеров с компенсацией. Иногда жилье оставляет себе один из бывших супругов. В этом случае он выплачивает другому компенсацию за его долю в квартире и берет на себя дальнейшую выплату ипотечного кредита.
Ранее мы писали, как быстро зарегистрировать недвижимость.
Также Finance.ua проанализировал, в каких странах украинцам легче будет получить ипотеку, а где должны быть готовы к непростым условиям. Об этом говорится в статье ниже:

Жилье в Европе: как украинцам получить ипотеку и в каких странах самые выгодные условия

По материалам:
Finance.ua
ИпотекаЖилая недвижимость
