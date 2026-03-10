Сколько стоит однокомнатная квартира в регионах Украины — данные за февраль (инфографика) Сегодня 08:03 — Недвижимость

Ситуация с ценами на вторичное жилье разнится в зависимости от региона Украины

В феврале количество объявлений о продаже недвижимости на вторичном рынке выросло почти во всех областях.

Об этом свидетельствуют данные исследования Dim.ria

Больше всего новых объявлений появилось в Киеве (+15%), Львовской (+11%), Черниговской (+8%) и Черновицкой (+7%) областях. Уменьшилось количество предложений в Кировоградской (-3%), Житомирской (-1%), Полтавской (-1%) и Сумской (-1%) областях.

Цены

Ситуация с ценами на вторичное жилье разнится в зависимости от региона Украины.

В феврале самые высокие темпы роста цен зафиксированы в Сумской (+21%), Тернопольской (+12%) и Черкасской (+11%) областях. В других регионах цены в большинстве своем остались такими же, как в январе.

Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру фиксируется в Запорожской области — $16 тыс. Самое дорогое жилье в Киеве: средняя стоимость в феврале составляет $89 тыс.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в феврале 2026 года относительно января 2026 года:

г. Киев — 89 000 $, +2%;

Львовская область — 73 200 $, без изменений;

Закарпатская область — 73 000 $, +4%;

Ивано-Франковская область — 65 000 $, без изменений;

Ровенская область — 62 000 $, без изменений;

Волынская область — 52 000 $, +4%;

Винницкая область — 51 500 $, без изменений;

Тернопольская область — 51 000 $, +12%;

Черновицкая область — 50 000 $, без изменений;

Черкасская область — 50 000 $, +11%;

Одесская область — 47 500 $, +3%;

Житомирская область — 46 900 $, без изменений;

Киевская область — 42 000 $, без изменений;

Хмельницкая область — 40 000 $, без изменений;

Полтавская область — 36 000 $, — 2%;

Днепропетровская область — 35 000 $, -3%;

Черниговская область — 34 000 $, -4%;

Харьковская область — 24 000 $, без изменений;

Сумская область — 23 000 $, +21%;

Кировоградская область — 22 000 $, -8%;

Николаевская область — 19 000 $, без изменений;

Херсонская область — 17 000 $, без изменений;

Запорожская область — 16 000 $, без изменений.

Сравнение средней стоимости однокомнатной квартиры: февраль 2026 к февралю 2025, dom.ria.com

Самые дорогие и самые дешевые районы Киева

Если анализировать столицу подробнее, то самым дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира в среднем стоит $180 тыс., а бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость в феврале составила $49,5 тыс.

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Киеве, dom.ria.com

Спрос

В феврале спрос на вторичное жилье продолжает расти по всей территории Украины. Наиболее заметно — в Черниговской (+28%), Житомирской (+17%), Киевской (+16%), Черкасской (+16%) и Николаевской (+16%) областях.

Наибольший разрыв между количеством предложений и спросом в Тернополе: в среднем на 1 объявление приходится 4,4 соискателей.

Спрос на вторичное жилье, dom.ria.com

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ЛУН писал , что в 2025 году активность на вторичном рынке жилья выросла примерно на 15%. В целом украинцы приобрели 205,3 тыс. квартир и домов — это на 26,9 тыс. больше, чем годом ранее. В столице за 2025 год заключили 34,8 тыс. сделок покупки квартир (на 2% больше, чем годом ранее). В то же время, в Киевской области спрос вырос значительно быстрее — на 24%, до 17,4 тыс. операций.

На фоне энергокризиса в Киеве спрос на вторичном рынке жилья зимой 2026 года снизился примерно на 40%. В пострадавших домах возможна коррекция цен в пределах 5−15%, однако риэлторы не фиксируют массового удешевления — рынок перешел в режим паузы и выборочных сделок.

