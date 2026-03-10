0 800 307 555
ру
Сколько стоит однокомнатная квартира в регионах Украины — данные за февраль (инфографика)

Недвижимость
69
Ситуация с ценами на вторичное жилье разнится в зависимости от региона Украины
В феврале количество объявлений о продаже недвижимости на вторичном рынке выросло почти во всех областях.
Об этом свидетельствуют данные исследования Dim.ria.
Больше всего новых объявлений появилось в Киеве (+15%), Львовской (+11%), Черниговской (+8%) и Черновицкой (+7%) областях. Уменьшилось количество предложений в Кировоградской (-3%), Житомирской (-1%), Полтавской (-1%) и Сумской (-1%) областях.

Цены

Ситуация с ценами на вторичное жилье разнится в зависимости от региона Украины.
В феврале самые высокие темпы роста цен зафиксированы в Сумской (+21%), Тернопольской (+12%) и Черкасской (+11%) областях. В других регионах цены в большинстве своем остались такими же, как в январе.
Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру фиксируется в Запорожской области — $16 тыс. Самое дорогое жилье в Киеве: средняя стоимость в феврале составляет $89 тыс.
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в феврале 2026 года относительно января 2026 года:
  • г. Киев — 89 000 $, +2%;
  • Львовская область — 73 200 $, без изменений;
  • Закарпатская область — 73 000 $, +4%;
  • Ивано-Франковская область — 65 000 $, без изменений;
  • Ровенская область — 62 000 $, без изменений;
  • Волынская область — 52 000 $, +4%;
  • Винницкая область — 51 500 $, без изменений;
  • Тернопольская область — 51 000 $, +12%;
  • Черновицкая область — 50 000 $, без изменений;
  • Черкасская область — 50 000 $, +11%;
  • Одесская область — 47 500 $, +3%;
  • Житомирская область — 46 900 $, без изменений;
  • Киевская область — 42 000 $, без изменений;
  • Хмельницкая область — 40 000 $, без изменений;
  • Полтавская область — 36 000 $, — 2%;
  • Днепропетровская область — 35 000 $, -3%;
  • Черниговская область — 34 000 $, -4%;
  • Харьковская область — 24 000 $, без изменений;
  • Сумская область — 23 000 $, +21%;
  • Кировоградская область — 22 000 $, -8%;
  • Николаевская область — 19 000 $, без изменений;
  • Херсонская область — 17 000 $, без изменений;
  • Запорожская область — 16 000 $, без изменений.
Сравнение средней стоимости однокомнатной квартиры: февраль 2026 к февралю 2025
Сравнение средней стоимости однокомнатной квартиры: февраль 2026 к февралю 2025, dom.ria.com

Самые дорогие и самые дешевые районы Киева

Если анализировать столицу подробнее, то самым дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира в среднем стоит $180 тыс., а бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость в феврале составила $49,5 тыс.
Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Киеве
Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Киеве, dom.ria.com

Спрос

В феврале спрос на вторичное жилье продолжает расти по всей территории Украины. Наиболее заметно — в Черниговской (+28%), Житомирской (+17%), Киевской (+16%), Черкасской (+16%) и Николаевской (+16%) областях.
Наибольший разрыв между количеством предложений и спросом в Тернополе: в среднем на 1 объявление приходится 4,4 соискателей.
Спрос на вторичное жилье
Спрос на вторичное жилье, dom.ria.com
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ЛУН писал, что в 2025 году активность на вторичном рынке жилья выросла примерно на 15%. В целом украинцы приобрели 205,3 тыс. квартир и домов — это на 26,9 тыс. больше, чем годом ранее. В столице за 2025 год заключили 34,8 тыс. сделок покупки квартир (на 2% больше, чем годом ранее). В то же время, в Киевской области спрос вырос значительно быстрее — на 24%, до 17,4 тыс. операций.
На фоне энергокризиса в Киеве спрос на вторичном рынке жилья зимой 2026 года снизился примерно на 40%. В пострадавших домах возможна коррекция цен в пределах 5−15%, однако риэлторы не фиксируют массового удешевления — рынок перешел в режим паузы и выборочных сделок.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
