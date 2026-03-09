0 800 307 555
Рынок новостроек: где в Украине выросли цены на жилье (инфографика)

Недвижимость
90
В феврале спрос на новостройки вырос почти по всей Украине
В феврале доля открытых отделов продаж новостроек в Украине оставалась стабильной на уровне 83%. За этот период в эксплуатацию ввели пять новых домов, которые включают семь секций.
Об этом свидетельствуют данные исследования Dim.ria.
Пять секций новых домов введены в Киевской области, из которых одна в Киеве. Еще по одной секции появилось в Ровенской и Днепропетровской областях.
Спрос на новостройки среди украинцев в феврале рос практически по всей стране.
Самый заметный рост — в Житомирской (+38%), Закарпатской (+22%) и Тернопольской (+21%) областях. Падение спроса произошло в некоторых прифронтовых регионах: Сумской (-15%), Запорожской (-8%) и Харьковской (-3%) областях.
Спрос на жилье в новостройках
Спрос на жилье в новостройках, dom.ria.com

Цены на новое жилье

Цены на новое жилье в феврале держались на том же уровне, что в январе, с небольшими колебаниями в пределах нескольких процентов.
Наибольший рост цены зафиксирован в Закарпатской области — +8%. Киев остается лидером по цене: средняя стоимость квадратного метра в феврале составила $1426/м² (+0,5% по сравнению с январем). Наиболее заметное снижение цены за месяц наблюдается в Запорожской области — падение на 3,5%.
Средняя стоимость за м² в новостройке (февраль 2026 — февраль 2025):
  • Киев — 1 426 $/м², рост на 6%;
  • Закарпатская область — 1 217 $/м², +7%;
  • Львовская область — 1 193 $/м², +8%;
  • Кировоградская область — 1 162 $/м², +10%;
  • Днепропетровская область — 1 144 $/м², +6%;
  • Киевская область — 1 072 $/м², +27%;
  • Винницкая область — 1 009 $/м², +14%;
  • Черновицкая область — 993 $/м², +3%;
  • Одесская область — 966 $/м², +7%;
  • Ивано-Франковская область — 952 $/м², +11%;
  • Ровенская область — 941 $/м², +1%;
  • Волынская область — 918 $/м², +10%;
  • Житомирская область — 912 $/м², +27%;
  • Киевская область — 894 $/м², +10%;
  • Харьковская область — 825 $/м², +3%;
  • Черкасская область — 795 $/м², +6%;
  • Тернопольская область — 791 $/м², +21%;
  • Полтавская область — 786 $/м², +1%;
  • Хмельницкая область — 774 $/м², +14%;
  • Николаевская область — 672 $/м², -7%;
  • Черниговская область — 669 $/м², -4%;
  • Сумская область — 568 $/м², +10%.
Средняя цена м² в новостройках
Средняя цена м² в новостройках, dom.ria.com
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на исследование ЛУН и NV Бизнес писал, что в 2025 году девелоперы ввели в эксплуатацию около 61 тысячи квартир, что на 8−9% меньше, чем годом ранее. Наибольшая активность девелоперов наблюдалась в столичном регионе. В Киеве стартовали продажи в 20 новых жилых комплексах, а в пригороде столицы в 29 новых проектах. В Киеве количество сданных квартир уменьшилось на 2%, тогда как в Киевской области выросло на 24%. В результате на столичный регион пришлось около 40% всех введенных квартир в стране.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
