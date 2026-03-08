Спрос на вторичном рынке недвижимости вырос на 15% за год: где покупают жилье наиболее активно (инфографика) Сегодня 10:11 — Недвижимость

Рынок вторичной недвижимости оживает, Фото: freepik

В 2025 году активность на вторичном рынке жилья выросла примерно на 15%. В целом украинцы приобрели 205,3 тыс. квартир и домов — это на 26,9 тыс. больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Лидеры по количеству сделок

Наибольшая активность наблюдалась в столичном регионе. Киев вместе с областью обеспечили 24,5% всех сделок по продаже жилья.

Аналитики отмечают, хотя в 2024 году доля Киева и области достигала почти 27%, количество купленного за год жилья в столичном регионе имеет положительную динамику.

В столице за 2025 год заключили 34,8 тыс. сделок покупки квартир (на 2% больше, чем годом ранее). В то же время, в Киевской области спрос вырос значительно быстрее — на 24%, до 17,4 тыс. операций.

Продажа квартир и домов, Инфографика создана с помощью ИИ

Что происходит с ипотекой

В целом по стране количество ипотечных договоров уменьшилось на 5%. Если в 2024 году было заключено 12,1 тыс. таких сделок, то в 2025 году — около 11,6 тыс.

Однако в столице видим обратную тенденцию: количество ипотечных договоров, заключенных по столичному жилью, увеличилось почти на 8%.

В Киевской области же произошел настоящий «обвал» количества заключения таких договоров — с 1183 до 816, то есть почти на треть.

Где больше всего сдали квартир в 2025 году

До этого Finance.ua отмечал , что в Украине объемы введенного в эксплуатацию нового жилья по итогам 2025 года уменьшились на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 9,55 млн кв. м.

По итогам 2025 года, больше всего жилья введено в Киевской области — 1,99 млн кв. м (22,5 тыс. квартир), что на 2,3% больше показателя предыдущего года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.