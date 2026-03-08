Спрос на вторичном рынке недвижимости вырос на 15% за год: где покупают жилье наиболее активно (инфографика)
В 2025 году активность на вторичном рынке жилья выросла примерно на 15%. В целом украинцы приобрели 205,3 тыс. квартир и домов — это на 26,9 тыс. больше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.
Лидеры по количеству сделок
Наибольшая активность наблюдалась в столичном регионе. Киев вместе с областью обеспечили 24,5% всех сделок по продаже жилья.
Аналитики отмечают, хотя в 2024 году доля Киева и области достигала почти 27%, количество купленного за год жилья в столичном регионе имеет положительную динамику.
В столице за 2025 год заключили 34,8 тыс. сделок покупки квартир (на 2% больше, чем годом ранее). В то же время, в Киевской области спрос вырос значительно быстрее — на 24%, до 17,4 тыс. операций.
Что происходит с ипотекой
В целом по стране количество ипотечных договоров уменьшилось на 5%. Если в 2024 году было заключено 12,1 тыс. таких сделок, то в 2025 году — около 11,6 тыс.
Однако в столице видим обратную тенденцию: количество ипотечных договоров, заключенных по столичному жилью, увеличилось почти на 8%.
В Киевской области же произошел настоящий «обвал» количества заключения таких договоров — с 1183 до 816, то есть почти на треть.
Где больше всего сдали квартир в 2025 году
До этого Finance.ua отмечал, что в Украине объемы введенного в эксплуатацию нового жилья по итогам 2025 года уменьшились на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 9,55 млн кв. м.
По итогам 2025 года, больше всего жилья введено в Киевской области — 1,99 млн кв. м (22,5 тыс. квартир), что на 2,3% больше показателя предыдущего года.
Поделиться новостью
Также по теме
Спрос на вторичном рынке недвижимости вырос на 15% за год: где покупают жилье наиболее активно (инфографика)
Стоимость жилья в Чехии достигла рекордных показателей
Женщинам нужно на 20% больше времени, чтобы накопить на квартиру
Где больше всего сдали квартир в 2025 году (инфографика)
Покупка дома в селе: на что обратить внимание, чтобы не потерять деньги
Где в Украине больше всего вводят жилья — исследование