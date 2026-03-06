Покупка дома в селе: на что обратить внимание, чтобы не потерять деньги Сегодня 09:04 — Недвижимость

Многие украинцы в последнее время задумываются о жизни за городом и покупке собственного дома в селе. Низкие цены, тишина и природа выглядят привлекательно, однако у такой покупки немало нюансов. Если не проверить документы, состояние дома или коммуникации, даже хорошее с виду жилье может превратиться в источник больших расходов и юридических проблем.

Об этом говорится в материале « Минфина» . Перед покупкой эксперты советуют тщательно оценить не только дом, но и условия жизни в населенном пункте.

Локация и инфраструктура

Прежде всего стоит оценить, насколько удобна будет жизнь в выбранном селе. Даже если дом привлекает ценой или видами, важно понять, есть ли рядом базовые услуги и инфраструктура.

В частности, следует обратить внимание на:

расстояние до ближайшего города или районного центра;

наличие больницы, аптеки и школы;

работу почтовых операторов;

состояние дорог и транспортное сообщение.

В некоторых селах общественный транспорт курсирует всего несколько раз в день, поэтому для постоянного проживания автомобиль фактически становится необходимостью.

Техническое состояние дома

При осмотре важно оценивать не только внешний вид дома, но и реальное техническое состояние. Старые деревенские дома часто могут скрывать проблемы, которые появляются уже после заселения.

Перед покупкой следует проверить:

фундамент — нет ли трещин или проседания;

состояние крыши и перекрытий;

качество стен и утепление;

состояние окон и дверей;

наличие влаги или плесени.

Особое внимание следует обратить на теплопотери. В старых домах значительная часть тепла может выходить через неутепленную крышу или старые окна, что означает более высокие затраты на отопление зимой.

Коммуникации и отопление

Один из ключевых аспектов — состояние коммуникаций, ведь в селах они могут существенно отличаться от городских условий.

Перед покупкой нужно проверить:

электроснабжение — исправная ли проводка, какой счетчик установлен и какая мощность выделена для дома;

отопление — чем обогревается дом: газом, печью, твердотопливным котлом или электричеством, а также есть ли резервный вариант;

газоснабжение — если дом подключен к газу, следует убедиться, что подключение официальное;

водоснабжение — в селах вода часто подается из скважины или колодца, поэтому важно проверить ее качество, глубину скважины и состояние насоса.

Документы на дом

Юридическая проверка недвижимости — один из важнейших этапов покупки. Следует убедиться, что право собственности оформлено должным образом.

Следует проверить:

наличие технического паспорта;

регистрацию права собственности в государственном реестре;

соответствие фактического планирования документам;

законность всех пристроек и хозяйственных построек.

Данные о недвижимости должны быть внесены в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Если регистрация производилась ранее, подтверждением могут являться документы Бюро технической инвентаризации.

Документы на землю

Отдельно нужно проверить земельный участок, на котором расположен дом. Важно, чтобы она имела:

кадастровый номер;

определенное целевое назначение;

четко установленные пределы;

оформленное право собственности.

Без кадастрового номера или актуальных документов оформление сделки может затянуться на длительное время.

Соседи и община

В селах немаловажную роль играет сообщество. Соседи могут помочь с ремонтом, посоветовать мастера или поддержать в сложной ситуации.

Поэтому перед покупкой следует пообщаться с местными жителями и оценить атмосферу в общине.

Природные условия

Не менее важны природные факторы, которые могут влиять на комфорт проживания.

Например:

в низовьях возможны подтопления подвалов;

в ветреных районах возрастают теплопотери;

в лесистых местностях больше насекомых.

Именно поэтому перед покупкой дома в селе стоит учесть не только цену и вид дома, но и все условия проживания — от документов до природных особенностей местности.

$67 000. Дороже всего обходилась покупка дома в Киеве, Львове, Ужгороде, Одессе, Черновцах и Ивано-Франковске. Наиболее доступные предложения — в Запорожье и Чернигове. Ранее мы сообщали , что в 2025 году в среднем, чтобы приобрести частный дом, приходилось отдать. Дороже всего обходилась покупка дома в Киеве, Львове, Ужгороде, Одессе, Черновцах и Ивано-Франковске. Наиболее доступные предложения — в Запорожье и Чернигове.

