Когда дача считается жилым домом

Чтобы дачный или садовый дом получил статус жилого, он должен отвечать Государственным строительным нормам. Речь идет не о формальности, а о безопасности и возможности комфортно жить зимой.
В частности, дом должен быть:
  • с капитальным фундаментом и должной высотой помещений;
  • обеспечен отоплением, электричеством, водоснабжением и канализацией для круглогодичного пользования;
  • быть зарегистрированным в Государственном реестре прав как жилой дом.
Без этого зимнее пребывание будет считаться временным без права на прописку или социальные льготы.
Почему постоянное проживание на даче может быть рискованным?
Большинство старых дач возводились как сезонные постройки. Они часто не имеют должного утепления, а инженерные системы не рассчитаны на сильные морозы.
Замерзшие трубы, перегруженные электросети или опасное печное отопление создают реальные угрозы жизни и здоровью. Именно поэтому государство привязывает возможность постоянной регистрации к техническому состоянию здания.
Перед тем как оставаться на даче зимой, следует заранее оценить готовность дома к холодам. Прежде всего обратите внимание на:
  • стабильную работу системы отопления и наличие резервного источника тепла;
  • защиту водоснабжения и труб от промерзания;
  • автономность электропитания с учетом возможных отключений;
  • физическую сохранность дома в малолюдных дачных массивах.
Такой подход поможет избежать проблем и сделает зимнее пребывание на даче максимально безопасным.
Нужно ли информировать ГНС о продаже или покупке жилья?
Государственные регистраторы передают в налоговую данные о покупке и продаже жилья в течение 15 дней после завершения квартала для правильного начисления налога. Налоговая также автоматически получает информацию о регистрации места жительства и недействительных паспортах уже на следующий рабочий день. Если официальные данные о недвижимости еще не пришли, налог могут временно начислять на основании документов, поданных владельцем.
Физические лица не обязаны самостоятельно уведомлять налоговую о продаже или отчуждении недвижимости. В случае разногласий в данных владелец имеет право подать заявление и провести сверку информации.
