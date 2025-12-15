Продажа земельного участка — что учесть перед сделкой Сегодня 21:04 — Недвижимость

Продажа земельного участка — что учесть перед сделкой

Чтобы продать земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства (ЛКХ), нужно подготовить участок и необходимый пакет документов.

Со ссылкой на земельного юриста АО Бачинский и партнеры рассказываем, к чему следует быть готовым при продаже земельного участка.

Прежде всего юристы отмечают: для земель сельскохозяйственного назначения действует определенное ограничение отчуждения — продавать их разрешено только гражданам Украины, территориальным общинам или государству.

Что нужно знать перед продажей земельного участка

Перед заключением сделки купли-продажи владельцу следует проверить юридическую «чистоту» земельного участка, а именно отсутствие:

арестов,

ипотек,

судебных споров,

ограничений в использовании.

Согласно статье 132 Земельного кодекса Украины, предметом продажи может быть только земельный участок, право собственности на который должным образом зарегистрировано в Государственном реестре.

Важно также проверить целевое назначение земли, ведь продажа сельскохозяйственных участков имеет ограничения для иностранцев и юридических лиц.

Документы, необходимые для продажи земельного участка

Для отдельных договоров, согласно которым осуществляется продажа земельных участков, законодательством могут устанавливаться необходимые документы.

Примерный список таких документов:

Договор купли-продажи указанного земельного участка;

Государственный акт о праве собственности на землю (свидетельство, выписка);

Выписка из Государственного земельного кадастра;

Справка, выданная соответствующим сельским советом о том, что участок не является паем;

Данные о денежной оценке земельного участка (с рецензией);

Для физических лиц: паспорт гражданина, идентификационный номер (ИНН), свидетельство о браке (если владелец состоит в браке), письменное согласие второго супруга (с удостоверением нотариуса);

Для юридических лиц: выписка, выписка из Реестра, протокол общего собрания участников о решении о сделке (согласно уставу), протокол с данными об избрании на должность директора, паспорт, идентификационный код директора;

Заявление от лица, получающего право собственности, о государственной регистрации своего права;

Квитанция об уплате госпошлины;

Документ об оплате услуг предоставления выписки из Реестра.

Пошаговая инструкция по продаже земельного участка

Продажа земельного участка в Украине имеет четкую правовую процедуру, которая регулируется Земельным кодексом Украины, Гражданским кодексом Украины и Законом Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество».

Первым шагом является проверка документов, подтверждающих право собственности, — это государственный акт или выписка из Государственного реестра вещных прав. Вторым шагом владелец получает выписку из Государственного земельного кадастра, в котором указан кадастровый номер участка, его площадь, границы и целевое назначение. Третий этап — проведение нормативно-денежной или экспертной оценки земель и в соответствии с Законом Украины «Об оценке земель» — этот документ используется для определения реальной рыночной стоимости объекта и расчета налогов. Далее стороны заключают предварительный договор, в котором определяют стоимость, срок оплаты и условия передачи участка. Следующий шаг — нотариальное удостоверение договора купли-продажи, в ходе которого нотариус проверяет законность документов и отсутствие обременений.

После подписания договора покупатель регистрирует право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество через нотариуса или Центр предоставления административных услуг.

Какие налоги оплачиваются при продаже земли

Продажа земельного участка сопровождается уплатой ряда налогов и сборов, определенных Налоговым кодексом Украины. Основным является налог на доходы физических лиц (НДФЛ), размер которого составляет 5% от стоимости продаж в соответствии со статьей 172 Налогового кодекса. Также удерживается военный сбор в размере 1,5% от суммы сделки.

Если земельный участок был в собственности менее трех лет или является вторым или последующим для продажи в течение года, налоги уплачиваются в полном объеме.

В случае, если продавец владел участком более трех лет и является единственным объектом продажи в отчетном году, сделка может быть освобождена от уплаты НДФЛ согласно пункту 172.1 Налогового кодекса.

Кроме того продавец оплачивает услуги нотариуса, административный сбор за государственную регистрацию прав собственности и, при необходимости, услуги оценщика.

