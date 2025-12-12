0 800 307 555
Где в Украине можно купить однокомнатную квартиру до 40 тысяч долларов

Экономическая турбулентность создает новые тренды на жилищном рынке Украины и заставляет приспосабливаться к новой реальности. Так что все чаще возникает вопрос: где сегодня реально приобрести однокомнатную квартиру до 40 тысяч долларов — и какие города остаются доступными, несмотря на всеобщее подорожание?
Маркетплейс Dim.Ria проанализировал спрос, предложение и средние цены на жилье на вторичке.

Стоимость жилья на вторичке

В большинстве областей Украины цены только растут.
Однако в четырех областях цены за месяц снизились с 7% до 3%. Речь идет о Житомирской, Черновицкой, Николаевской и Запорожской областях.

Где дешевле всего купить однушку

Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру — в Запорожской области ($16,5 тыс.).
Далее среди самых дешевых регионов (по средним ценам на однушки):
  • Херсонская обл. — $17 тыс.;
  • Николаевская — $19 тыс.;
  • Сумская — $20 тыс.;
  • Харьковская — почти $25 тыс.;
  • Кировоградская — $32 тыс.;
  • Полтавская — $35 тыс.;
  • Черниговская — $35,5 тыс.;
  • Хмельницкая — $38,5 тыс.
Киев удерживает лидерство по ценам на жилье

Самое дорогое жилье в Киеве: средняя стоимость на 1-комн. квартира в ноябре составила $95,5 тыс.
Если анализировать столицу подробнее: самым дорогим остается Печерский район, где за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить $200 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость в ноябре составила $50 тыс.
Читайте также
Спрос и предложение

Аналитики говорят, что в ноябре спрос на вторичке жилья начал восстанавливаться: в большинстве регионов зафиксирован рост поиска квартир. Наиболее заметный рост — в Ивано-Франковской (+20%), Черкасской (+13%) и Черниговской (+11%) областях. Падение спроса фиксируется в прифронтовых регионах: больше всего — в Херсонской (-12%) и Запорожской (-13%) областях.
При этом в большинстве регионов количество предложений о продаже вторичной недвижимости продолжило уменьшаться. Предложение наиболее существенно упало в течение месяца в Кировоградской (-11%), Закарпатской (-9%), Ивано-Франковской (-8%) областях. В отдельных областях наблюдался небольшой рост предложения на 1−2%, а вот в Киеве в ноябре зафиксирована самая большая динамика — +6% предложений.
