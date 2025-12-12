Сколько сейчас стоят квадратные метры в новостройках (инфографика) Сегодня 08:05 — Недвижимость

Сколько сейчас стоят квадратные метры в новостройках (инфографика)

Несмотря на войну и рост цен, украинцы все больше интересуются покупкой недвижимости, в том числе в новостройках.

Аналитики Dim.Ria выяснили, в каких областях спрос и предложение на новое жилье растет больше всего, что происходит с ценами на жилье от застройщиков.

Что с ценами на новые квартиры

Стоимость квадратного метра нового жилья значительно колеблется в зависимости от региона.

Больше всего подорожали «квадраты» в столице (7,5%) и Львовской (4,9%) областях.

В то же время за месяц цены в нескольких областях пошли вниз. К примеру, в Ровенской области средний ценник за кв. м снизился на 6,2% до $900, а в Николаевской — на 4,4% до $661/м².

Где дешевле всего

Самые низкие цены — в отдельных прифронтовых регионах:

Сумская обл. — $576/м²;

Запорожская — $588/м²;

Николаевская — $661/м²;

Черниговская — $679/м².

Где дороже всего

Киев остается лидером по цене: средняя стоимость квадратного метра в ноябре составила $1427/м².

За ним в рейтинге самых дорогих по средней цене следуют:

Львовская обл. — $1 187/м²;

Закарпатская — $1 119/м²;

Днепропетровская — $1 112/м²;

Винницкая — $1 010/м²;

Кировоградская — $1 090/м².

Спрос vs предложение

Спрос на новостройки среди украинцев в ноябре рос в большинстве регионов страны. Больше всего интересовались покупкой нового жилья на западе страны:

в Ивано-Франковской (+23%),

Волынской (+20%),

Львовской (+20%) областях.

В то же время исследователи зафиксировали снижение спроса в некоторых восточных и южных регионах: больше всего в Николаевской (-20%) и Одесской (-15%).

Что касается предложения, то в ноябре доля работающих отделов продаж новостроек не изменилась (83%). За месяц по Украине в эксплуатацию ввели 9 новых домов на 18 секций в целом: 10 секций — во Львовской, 7 — в Киевской (4 из которых в самой столице), 1 — в Днепропетровской области.

🎤 Каждую новость на Finance.ua можно не только читать, но и слушать. Жмите ▶️ на новом изображении и узнавайте все самое важное еще быстрее!

Напомним, ранее мы сообщали , что подорожание стройматериалов, дефицит кадров и рост заработной платы подталкивали цены на первичке недвижимости до роста. Дополнительное влияние оказали геополитические события, в частности, выборы Трампа и потенциальное «завершение войны» — эти факторы придавали оптимизма покупателям и девелоперам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.