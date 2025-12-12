Сколько сейчас стоят квадратные метры в новостройках (инфографика)
Несмотря на войну и рост цен, украинцы все больше интересуются покупкой недвижимости, в том числе в новостройках.
Аналитики Dim.Ria выяснили, в каких областях спрос и предложение на новое жилье растет больше всего, что происходит с ценами на жилье от застройщиков.
Что с ценами на новые квартиры
Стоимость квадратного метра нового жилья значительно колеблется в зависимости от региона.
Больше всего подорожали «квадраты» в столице (7,5%) и Львовской (4,9%) областях.
В то же время за месяц цены в нескольких областях пошли вниз. К примеру, в Ровенской области средний ценник за кв. м снизился на 6,2% до $900, а в Николаевской — на 4,4% до $661/м².
Где дешевле всего
Самые низкие цены — в отдельных прифронтовых регионах:
- Сумская обл. — $576/м²;
- Запорожская — $588/м²;
- Николаевская — $661/м²;
- Черниговская — $679/м².
Где дороже всего
Киев остается лидером по цене: средняя стоимость квадратного метра в ноябре составила $1427/м².
За ним в рейтинге самых дорогих по средней цене следуют:
- Львовская обл. — $1 187/м²;
- Закарпатская — $1 119/м²;
- Днепропетровская — $1 112/м²;
- Винницкая — $1 010/м²;
- Кировоградская — $1 090/м².
Спрос vs предложение
Спрос на новостройки среди украинцев в ноябре рос в большинстве регионов страны. Больше всего интересовались покупкой нового жилья на западе страны:
- в Ивано-Франковской (+23%),
- Волынской (+20%),
- Львовской (+20%) областях.
В то же время исследователи зафиксировали снижение спроса в некоторых восточных и южных регионах: больше всего в Николаевской (-20%) и Одесской (-15%).
Что касается предложения, то в ноябре доля работающих отделов продаж новостроек не изменилась (83%). За месяц по Украине в эксплуатацию ввели 9 новых домов на 18 секций в целом: 10 секций — во Львовской, 7 — в Киевской (4 из которых в самой столице), 1 — в Днепропетровской области.
Напомним, ранее мы сообщали, что подорожание стройматериалов, дефицит кадров и рост заработной платы подталкивали цены на первичке недвижимости до роста. Дополнительное влияние оказали геополитические события, в частности, выборы Трампа и потенциальное «завершение войны» — эти факторы придавали оптимизма покупателям и девелоперам.
