Самые дорогие города для аренды жилья в Украине: итоги 2025 года

Цены на аренду квартир в 2025 году продолжили расти. Высокие арендные ставки остаются в Ужгороде, Львове и Киеве, но их быстро догоняют цены в Ивано-Франковске.

Об этом свидетельствуют итоги 2025 года для рынка недвижимости от ЛУН.

Спрос на аренду

В 2025 году интерес украинцев к аренде возрос по сравнению с прошлым годом.

Интересно, что, по данным Google Trends, в текущем году несколько изменилась география поиска — если в 2024 году активнее искали квартиру в аренду в восточных областях и столичном регионе, то в 2025 году поисковые запросы постепенно смещаются в западную часть страны.

Инфографика: ЛУН

Однокомнатные квартиры по-прежнему остаются самым массовым сегментом на рынке аренды в Киеве, поскольку именно они чаще всего отвечают потребностям молодых специалистов и арендаторов с ограниченным бюджетом.

В то же время заметна тенденция роста интереса к 2- и 3-комнатным квартирам. Такое жилье все чаще выбирают семьи, переселенцы, пары, а также арендаторы, которые планируют проживание на более длительный срок и предпочитают больше комфорта и пространства.

Самые дорогие города для аренды

В 2025 году самыми дорогими городами для аренды квартир были Ужгород и Львов, которые в сегменте 1-комнатных существенно опередили столичные цены. В конце 2025 года арендные ставки на 1-комнатные в Ужгороде достигли 21,3 тыс. грн в месяц. Во Львове средняя цена аренды таких квартир составляет 17 тыс. грн, а в Киеве — 16 тыс. грн. Примечательно, что в конце года лидеров почти догнал Ивано-Франковск, в котором за год аренда 1-комнатных подорожала на 15% и почти достигла отметки 16 тыс. грн.

Однако наиболее ощутимый рост арендных ставок за год был зафиксирован в Кропивницком, где они взлетели на треть (+33%). Также существенное повышение цен произошло в Черкассах (+28% с декабря 2024 по декабрь 2025 года), Николаеве и Житомире (+20%), Одессе (+18%), Харькове (+13%), Хмельницком и Запорожье (+10%).

Однако даже учитывая такое повышение, средняя стоимость аренды 1-комнатных в восточных городах страны ощутимо ниже цен в тройке городов с самой дорогой арендой. В частности, в конце 2025 года 1-комнатную квартиру в Одессе предлагают по средней цене 10 тыс. грн в месяц, в Харькове — за 4,5 тыс. грн, в Запорожье — за 5,5 тыс. грн, а в Днепре — за 10,5 тыс. грн.

Инфографика: ЛУН

Приблизительно так же вели себя и арендные ставки на 2-комнатные квартиры — в большинстве украинских городов они выросли год к году. Более того, во многих городах рост в процентах был двузначным. В Ужгороде стоимость аренды 2-комнатной увеличилась на 36% (декабрь 2024 года к декабрю 2025 года) и достигла отметки 29,8 тыс. грн, что вывело этот город в лидеры по уровню цен на аренду таких квартир.

Интересно, что в Киеве, наоборот, год к году было зафиксировано снижение средних цен на аренду «двушек» на 4%, до 23 тыс. грн. Однако это не помешало столице войти в тройку городов с самой дорогой арендой в стране, заняв второе место. На третьем месте Львов со средней ценой аренды 2-х комнатной на уровне 21 тыс. грн. Это на 5% дороже, чем в декабре 2024 года.

Если же говорить о городах, в которых за год арендные ставки на 2-комнатные выросли больше всего, то стоит отметить Черновцы (+26%), Кропивницкий (+22%), Полтаву (+16%), Ивано-Франковск (+15%), Одессу и Винницу (+13%).

Инфографика: ЛУН

Несколько иную картину наблюдают в сегменте аренды 3-комнатных квартир. Здесь в большинстве городов средние ставки за год не изменились. Но в тех городах, в которых изменение все же произошло, цена аренды поднялась на ощутимый процент. В частности, в начале декабря 2025 года арендовать 3-комнатную во Львове на 14% дороже, чем год назад, в Одессе — на 15%, в Ивано-Франковске — на 20%, в Полтаве — на 25%.

Инфографика: ЛУН

Анализируя ставки в разных городах страны, видно, что в текущем году сохраняется ощутимый разрыв цен на аренду на востоке и западе страны — в общей сложности он доходит до 2−4 раз, в зависимости от типа квартиры.

Сроки поиска квартир

Спрос на аренду в стране остается на достаточно высоком уровне. В частности, в Киеве, Львове и Одессе срок экспозиции квартиры составляет 8−9 дней. Интересно, что за год в столице этот срок увеличился с 6 до 8 дней, а вот в Одессе и Львове, наоборот, снизился. Если год назад в Одессе квартира «искала» арендатора, в среднем, 11 дней, а во Львове — 2 недели, то сегодня в этих городах она сдается за 9 дней.

Инфографика: ЛУН

Соотношение аренды и стоимости квартиры

Для оценки доступности аренды стоит посмотреть соотношение средней заработной платы в регионе к средней местной арендной ставке.

Сейчас самая доступная аренда квартир наблюдается в Харькове: на 1-комнатную уйдет только 20% средней местной зарплаты, на 2-комнатную — 28%, а на 3-комнатную — 41%. А вот самой обременительной для семейного бюджета будет аренда в Ужгороде: за 1-комнатную в городе придется отдавать 80% среднего местного заработка, а за 2-комнатную — его вообще не хватит, ведь она будет стоить на 12% больше полной местной средней зарплаты.

Инфографика: ЛУН

Для анализа экономической целесообразности приобретения жилья рассчитывают соотношение годовой платы за аренду к стоимости квартиры — и в 2025 году этот показатель сместился в сторону аренды.

Без учета амортизации и сопутствующих расходов, в Киеве средняя стоимость 1-комнатной квартиры эквивалентна 16,2 года ее аренды, что на 18% больше, чем в прошлом году. Во Львове этот показатель тоже вырос: сейчас он, как и в столице, составляет 16,2 года, и это на 4% больше, чем в прошлом году. В Одессе средняя стоимость квартиры равна 17,7 годам ее аренды, что на 7% больше, чем год назад. А самая долгая «окупаемость» квартиры через аренду — в Ровно, Харькове и Чернигове. В этих городах она составляет 18,6 лет, 19,6 и 23,6 лет соответственно.

Инфографика: ЛУН

