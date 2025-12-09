В Киевской области восстановили шесть поврежденных многоэтажек, где тепло даже без отопления
В Бородянке, которая в 2022 году стала одним из наиболее пострадавших населенных пунктов, уже вернули к жизни более 600 из 825 поврежденных объектов.
В Бородянке Киевской области завершили капитальный ремонт еще шести многоквартирных домов, которые не были разрушены во время оккупации, но требовали обновления. Речь идет о домах на улицах Киевской, Лины Костенко и Мира, в которых будут проживать около 180 семей.
Это часть экспериментального проекта по комплексному восстановлению поселка, который в 2022 году стал одним из наиболее пострадавших.
Дома не только отремонтированы, но и осовременены в соответствии с нынешними стандартами энергоэффективности, отметил глава КОВА Николай Калашник.
Утеплены фасады, отремонтирована кровля, заменены окна и двери в местах общего пользования. На крышах установлены солнечные панели, а в подъездах — датчики движения для внутреннего освещения.
Жители уже отмечают: в квартирах тепло даже без отопления. Это результат внедрения решений, которые уменьшают потребление ресурсов и расходы на коммуналку. Инфраструктура также адаптирована для маломобильных групп, что позволяет создавать действительно комфортную среду.
На придомовых территориях появились новые просторы для досуга. Оборудованы игровые, детские и спортивные площадки, учтены потребности самых маленьких жителей. Также установлены подземные и наземные сортировочные мусоросборники.
