Ипотека в Украине: объемы, ставки и регионы в ноябре

Ипотечное кредитование в ноябре сократилось на 6% до 1,5 млрд гривен.

В ноябре банки Украины выдали 743 ипотечных кредита на общую сумму 1,5 млрд грн, что на 6% меньше по сравнению с октябрем (1,6 млрд грн). Средневзвешенная эффективная ставка на первичном рынке составила 8,14% годовых (8,2% в октябре) и 9,42% на вторичном рынке (9,4% в октябре).

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.

Первичный и вторичный рынки

Большая часть ипотечных кредитов в ноябре были выданы ​​на первичном рынке недвижимости. Банки выдали 434 кредита на сумму 910 млн грн. Из них 163 кредита на 319 млн грн оформлены под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество.

На вторичном рынке недвижимости за месяц выдано 309 ипотечных кредитов на общую сумму 614 млн грн.

Процентные ставки

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам на первичном рынке в ноябре составила 8,14% годовых. На вторичном рынке — 9,42% годовых.

Качество ипотечного портфеля остается на высоком уровне. Доля неработающих кредитов в общем портфеле составляет 11%.

Ипотека в ноябре 2025 года

Где выдали больше всего ипотечных кредитов

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в ноябре выдано в Киевской области. Здесь заключено 239 договоров на общую сумму 521 млн. грн., что составляет 34% от общего объема выданных кредитов.

Вторую позицию занял Киев, где банки выдали 148 ипотечных кредитов на сумму 343 млн. грн. Далее следуют Львовская область с 51 договором на 109 млн грн, Ивано-Франковская область — 40 договоров на 75 млн грн, а также Волынская область, где заключено 32 договора на 56 млн грн.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Верховной Раде инициируют запуск масштабной программы доступного жилья для украинцев в рамках деятельности Национального учреждения развития (НУР). Программа нацелена на социально незащищенные категории людей. В частности, речь идет об учителях, медицинских работниках, военнослужащих, внутренне перемещенных лицах, а также беженцах, потерявших жилье в результате войны.

Кредиты на жилье будут предоставляться по ставке 3% годовых в гривне. При этом размер ежемесячного платежа по кредиту должен соответствовать установленным ограничениям.

