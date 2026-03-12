Какие гранты могут получить бизнес и ветераны в Украине: суммы и условия Сегодня 09:50 — Кредит&Депозит

Гранты для бизнеса и ветеранов

В условиях полномасштабной войны гранты стали одним из ключевых инструментов поддержки экономики Украины. Государство, международные партнеры и профильные фонды направляют средства на запуск и развитие бизнеса, создание рабочих мест и реинтеграцию ветеранов в гражданскую жизнь через предпринимательство.

На сегодня в Украине действуют десятки программ — от микрогрантов для старта собственного дела до миллионных инвестиций в производство, инновации и ветеранский бизнес.

В этом материале Finance.ua собрал актуальные грантовые возможности для бизнеса и ветеранов с объяснением сумм, условий и практических нюансов подачи заявок.

Поддержка бизнеса и ветеранов в условиях полномасштабной войны

После полномасштабного вторжения россии в Украину государство существенно пересмотрело подходы к экономической политике, сделав грантовую поддержку одним из ключевых инструментов восстановления и развития. То, что раньше существовало в формате отдельных инициатив, постепенно превратилось в целостную систему экономического стимулирования, в рамках которой запуск или масштабирование бизнеса все чаще начинается не с кредитов, а с безвозвратного финансирования.

Государство, международные доноры и профильные фонды фактически сформировали параллельную экономику развития, ориентированную на создание рабочих мест, восстановление предпринимательства и усиление устойчивости общин и страны в целом. Отдельное, стратегически важное направление этой политики — гранты для ветеранов и членов их семей, которые рассматриваются не как форма социальной помощи, а как инструмент долгосрочной реинтеграции в гражданскую жизнь через собственное дело.

Грантовые программы для бизнеса в Украине

В 2026 году грантовое финансирование остается одним из ключевых инструментов поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.

«Власна справа»

«Власна справа» — государственная грантовая программа в Украине (в рамках проекта «Сделано в Украине». — Ред.), которая предоставляет микрогранты на старт или развитие бизнеса.

В 2026 году государство повысило базовые размеры микрогрантов в рамках программы «Власна справа»:

до 100 тыс. грн — без создания рабочих мест;

до 200 тыс. грн — при создании одного рабочего места;

до 350 тыс. грн — за создание двух рабочих мест.

Для предпринимателей, работающих или планирующих работать в прифронтовых регионах, действуют повышенные лимиты финансирования:

до 300 тыс. грн — за создание одного рабочего места;

до 500 тыс. грн — за создание двух и более рабочих мест.

Молодые люди от 18 до 25 лет могут получить грант до 200 тыс. грн на открытие собственного дела без обязательного требования по созданию рабочих мест.

В Госслужбе занятости напоминают о гранте для креативной сферы или дошкольного образования:

100 тыс. грн — для фрилансеров-ФЛП;

200 тыс. грн — в случае создания 1 рабочего места;

500 тыс. грн — в случае создания 2 рабочих мест;

до 1 млн грн — в случае создания 4 рабочих мест, опыт работы — 12 месяцев и софинансирования 30% стоимости проекта.

Инструкция по получению услуги. Скриншот / diia.gov.ua

Просмотреть все сроки подачи заявлений на получение грантов можно по этой ссылке . А подать заявку здесь

Гранты на свет для бизнеса

Предприниматели смогут получить средства на генераторы и зарядные станции, чтобы работать и предоставлять услуги украинцам даже при обесточивании и блэкаутах. Грантовая помощь доступна в рамках программы «Власна справа».

Государство будет предоставлять единовременное денежное пособие, которое можно использовать исключительно для обеспечения резервного или автономного питания:

генераторы и их составляющие;

аккумуляторы и системы накопления энергии;

инверторы, зарядные устройства; зарядные станции;

солнечные панели и сопутствующие элементы;

стабилизаторы напряжения, устройства защиты и коммутации;

кабельно-проводниковая продукция, элементы подключения, комплекты монтажа и подключения;

горючее для работы энергооборудования;

коммунальные услуги по электроснабжению;

услуги по установке энергооборудования;

услуги по ремонту энергооборудования.

Средства имеют четкое целевое назначение, чтобы бизнес мог работать даже тогда, когда исчезает свет.

Грант на свет, источник фото: pixabay

Для кого:

ФЛПы 2 или 3 группы;

дата регистрации ФЛП 1 декабря 2025 г. или ранее;

имеющиеся наемные работники;

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ за наемных работников по состоянию на 26 января 2026 года;

основной КВЭД по состоянию на 26 января 2026 года относится к разрешенным.

Сумма:

Размер пособия будет зависеть от количества наемных работников. Логика проста: чем больше рабочих мест — тем больше поддержка:

1 работник — 7 500 грн;

2 работника — 9 тыс. грн;

3 работника — 10 500 грн;

4 работника — 12 тыс. грн;

5 работников — 13 500 грн;

6+ работников — 15 тыс. грн.

Дедлайн: 31 марта 2026 года.

Подать заявку можно по этой ссылке

Гранты для переработки и восстановления

В Украине с 2 марта стартовал прием заявок на гранты для перерабатывающей промышленности и на восстановление. Речь идет о помощи от государства в рамках политики «Сделано в Украине».

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, бизнес может получить финансирование как на развитие и масштабирование производства оборудования, так и для восстановления оборудования после вражеских обстрелов.

Грант на развитие можно использовать для приобретения, доставки, монтажа и запуска производственного оборудования; исследования для запуска новой продукции (R&D).

Предприятия, выращивающие многолетние культуры (КВЭД 01.2) и зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ГАР), в рамках программы также могут получить грант на закупку оборудования после урожайной обработки агропродукции.

Средства гранта на восстановление могут быть направлены на закупку и запуск нового оборудования, необходимого для возобновления работы пострадавшего предприятия.

Общие условия:

Финансирование предоставляется на условиях софинансирования государства и заявителя:

50% на 50% - базовые условия;

70% на 30% - при закупке оборудования исключительно украинского производства;

80% на 20% — грант на восстановление, а также развитие для предприятий прифронтовых и деоккупированных территорий, производителей БПЛА и типографий.

Максимальная сумма гранта:

до 8 млн грн — на развитие;

до 16 млн грн — на восстановление (но не более подтвержденных убытков).

Получение грантов на развитие и восстановление подразумевает создание не менее 5 рабочих мест. Также заявитель в течение 3 лет должен уплатить объем налогов и сборов, не меньше суммы полученного гранта.

Предприятия, успешно выполнившие условия программы, могут повторно подать заявку за три года (с момента получения грантовых средств).

Как подать заявку на грант через «Дію»

Процесс оформления проходит онлайн, волнами по две недели каждая. Предприниматель должен авторизоваться на портале Дія, заполнить заявку и добавить детальный бизнес-план. Для финансирования на восстановление дополнительно требуется выписка из ЕРДР и официальный отчет эксперта об оценке ущерба.

Далее заявку проверяет уполномоченный банк ( Ощадбанк или Укрэксимбанк). Специалисты анализируют деловую репутацию, наличие налоговых долгов и жизнеспособность бизнес-плана. Представитель банка может посетить производство лично.

Финальное решение принимается Минэкономики и Государственной службой занятости в течение 20 рабочих дней после окончания волны подачи. Деньги поступают на счет ориентировочно за 1−1,5 месяца после того, как предприниматель в течение 10 дней внесет свою долю софинансирования.

Справка Finance.ua Итого за время действия программы (июль 2022 года) выдано 1 316 грантов на общую сумму 6,7 млрд грн.

Гранты для ММСП в секторах пчеловодства, швейного производства и пекарского дела

Проект Remarket оказывает поддержку предприятиям, работающим в секторах пчеловодства, швейного производства и пекарского дела, с целью улучшить доступ к рынку, усилить бизнес-потенциал и повысить финансовую устойчивость. Проект направлен на поддержание устойчивого развития бизнеса и содействие экономическому восстановлению в Украине.

ММСП должны работать в одном из следующих секторов:

пчеловодство: бизнесы с практическим опытом, в том числе занимающиеся производством меда, его переработкой, изготовлением сопутствующей продукции или развитием каналов сбыта с целью повышения доходов и устойчивости;

бизнесы с практическим опытом, в том числе занимающиеся производством меда, его переработкой, изготовлением сопутствующей продукции или развитием каналов сбыта с целью повышения доходов и устойчивости; швейная промышленность: бизнес, ориентированный на производство продукции для продажи и способный повышать качество изделий, расширять ассортимент или линейку продукции, переходить от единичных заказов к стабильным контрактам, работать с брендингом, упаковкой или стандартизацией (где релевантно);

бизнес, ориентированный на производство продукции для продажи и способный повышать качество изделий, расширять ассортимент или линейку продукции, переходить от единичных заказов к стабильным контрактам, работать с брендингом, упаковкой или стандартизацией (где релевантно); пекарское дело: бизнес с практическим опытом, ориентированный на регулярное производство хлебобулочных и/или кондитерских изделий с целью продажи (не разовые заказы или домашнее хобби);

бизнес с практическим опытом, ориентированный на регулярное производство хлебобулочных и/или кондитерских изделий с целью продажи (не разовые заказы или домашнее хобби); смежные сферы деятельности: к участию допускаются предприятия, работающие в смежных секторах с целевыми, при условии, что не менее 25% дохода бизнеса напрямую связано с товарами или услугами целевого сектора.

Грант для пекарства, источник фото: pixabay

Для кого:

Одесская, Львовская, Хмельницкая, Заявители должны быть зарегистрированы и вести деятельность в одной из следующих областей: Днепропетровская Ивано-Франковская области.

Заявители должны быть зарегистрированы и вести деятельность в течение минимум 6 месяцев в одном из соответствующих секторов, иметь необходимые разрешения и квалифицированный персонал с соответствующим опытом, чтобы продемонстрировать опыт деловой деятельности и присутствие на рынке.

Особое внимание уделяется предпринимателям из наиболее уязвимых групп: женщин, молодежи, пожилых людей, ветеранов, лиц с инвалидностью и этнических меньшинств. Хотя заявки от этих групп будут иметь приоритет, основным критерием отбора будет жизнеспособность бизнеса и его положительное влияние на целевую отрасль.

Сумма:

Предлагаются следующие виды грантов:

микрогранты для развития бизнеса до 237 тыс. грн. (до налогообложения) — целевые микрогранты для действующих активных бизнесов, которые уже работают на рынке и хотят сделать следующий шаг — улучшение продукта, повышение производительности. Грант поддерживает конкретные шаги по развитию, а не покрытие ежедневных затрат;

малые гранты для масштабирования бизнеса до 950 тыс. грн (до налогообложения) — целевые малые гранты для амбициозных бизнесов, готовых к масштабированию: расширение деятельности, выход на новые рынки и создание и поддержку рабочих мест. Инструмент предксматривает инвестиционный подход и ответственность за результаты.

Грант 150 тыс. долларов на поддержку среднего агробизнеса для агропредприятий

Международная гуманитарная организация Mercy Corps при поддержке Фонда Говарда Г. Баффета дает возможность получить грант в среднем размере 150 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте) в рамках программы поддержки сельского хозяйства Украины для средних агропредприятий и смежного бизнеса, пострадавших в результате войны.

Грант для агробизнеса, источник фото: pixabay

Целью программы является восстановление критически важных бизнесов в сельской местности, которые обеспечивают жизнедеятельность фермерских домохозяйств, создают рабочие места, генерируют налоги для местных бюджетов, способствуют продовольственной безопасности и поддерживают сельскохозяйственную инфраструктуру.

Предоставленная помощь позволит заменить поврежденную технику, оборудование, здания и другие ресурсы, необходимые для возобновления стабильной деятельности агробизнеса и обеспечения поддержки местного населения, в том числе уязвимых групп.

Целевая аудитория:

Подать заявку на участие могут участники, отвечающие следующим критериям:

зарегистрированные средние сельскохозяйственные предприятия (ФЛП, ООО, АО), владеющие от 500 до 3 тыс. га земель;

работают в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях (за исключением территорий с активными боевыми действиями или повышенной угрозой);

внесли инвестицию в размере до 50% ожидаемого пособия (собственный вклад оценивается индивидуально).

Условия:

наличие официальной регистрации;

отсутствие юридических или правовых ограничений для ведения бизнеса;

инвестирование собственных средств;

предоставление информации о влиянии войны на деятельность;

объяснение, почему восстановление предприятия невозможно без помощи;

обоснование потребности в финансировании.

Сроки: бессрочно.

Подать заявку можно по этой ссылке

Грант Президента Украины для молодежи из малых территориальных общин

В Украине стартовал конкурс грантов Президента для молодежи от 14 до 35 лет из малых территориальных общин. Участники конкурса должны проживать в обществе с населением до 5 тыс. жителей не менее одного года. Сумма гранта составляет 50−200 тыс. грн.

Средства можно использовать на реализацию общественно важного проекта для развития общества:

молодежные инициативы;

образовательные, культурные, экологические, волонтерские, инклюзивные активности;

тренинги, форумы, лагеря, воркшопы;

создание молодежных пространств;

развитие лидерства и гражданской активности;

создание полезных продуктов или услуг для молодежи.

Для участия в отборе необходимо подать в Украинский молодежный фонд конкурсное предложение и документы:

заявку на участие;

смету расходов на реализацию проекта;

план реализации проекта;

информацию об опыте проведения мероприятий, реализации проектов и т. п. ;

; при наличии — рекомендательные письма от партнеров, органов государственной власти, органов местного самоуправления, учебных заведений и других;

копию паспорта гражданина Украины;

копию выписки из реестра территориальной общины, сформированного не ранее даты объявления конкурса;

при наличии — копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 марта 2026 года по этой ссылке . Для участников 14−18 лет обязательно письменное согласие законных представителей.

Гранты для ветеранов и их семей

Государственная программа «Гранты для ветеранов»

Программа «Гранты для ветеранов» сохраняет фокус на поддержке ветеранов, участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны и членов их семей.

В 2026 году добавлена ​​новая категория получателей: члены семей погибших или пропавших без вести Защитников и Защитниц Украины могут претендовать на гранты до 1 млн грн при создании рабочих мест.

Грант для ветеранов

Обновленные правила позволяют получить повторный грант предпринимателям, успешно реализовавшим предыдущий проект.

Также расширен перечень уполномоченных банков: к ПриватБанку и Ощадбанку присоединился Сенс Банк.

Как подать заявку

С 4 февраля 2026 года обе программы работают в регулярном формате как долгосрочные инструменты развития предпринимательства и создания рабочих мест. Подача заявок осуществляется онлайн через портал «Дія»

Как получить грант:

1. Сформируйте заявление и бизнес-план (утвержденная форма с пояснениями к заполнению).

2. Подайте заявление и бизнес-план через портал Дія.

3. Скрининг деловой репутации в уполномоченном банке проходит автоматически.

4. Пройдите собеседование онлайн в региональном центре занятости.

5. После принятия решения ГСЗ о предоставлении микрогранта ожидайте сообщения о результатах в личном кабинете Дія.

6. В течение 20 рабочих дней со дня получения сообщения:

— если вы физическое лицо — зарегистрируйтесь как ФЛП или создайте юридическое лицо;

— обратитесь в уполномоченный банк, заключите договор микрогранта путем подписания заявления о присоединении к договору о предоставлении микрогранта и подайте документы на открытие специального счета для зачисления средств микрогранта.

7. Используйте средства микрогранта по целевому назначению и начинайте или развивайте хозяйственную деятельность.

Микрогрант для ветеранов на собственное дело

Украинский ветеранский фонд запустил программу микрофинансирования бизнеса в размере до 20 тыс. грн. для ветеранов и членов их семей. В рамках программы ветераны и члены семей могут получить деньги на покупку товаров и оборудования для ведения собственного дела. Подавать заявки могут ветераны, ветеранки, жена, муж, отец, мать, ребенок (в частности, усыновленный), участник или участницы боевых действий, а также погибших защитников.

Целевая аудитория:

Подать заявку могут участники, отвечающие следующим критериям:

заявитель имеет один из статусов ветерана войны или имеет статус члена семьи ветерана войны;

ветеран войны и/или члены его семьи являются самозанятыми лицами — ФЛП 1,2 и 3 группы плательщиков ЕН.

Условия:

Украинским ветеранским фондом возмещаются расходы при следующих условиях:

заявитель имеет один из статусов ветерана войны или имеет статус члена семьи ветерана войны;

ветеран войны и/или члены его семьи являются самозанятыми лицами;

ФЛП первой, второй и третьей группы плательщиков единого налога или осуществляющих независимую профессиональную деятельность;

расходы, которые заявитель просит возместить, связанные с закупкой предметов и товаров для ведения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности (расходы на аренду или другие услуги/работы Фондам не возмещаются);

приобретенные предметы и товары напрямую связаны с видом экономической (предпринимательской) или независимой профессиональной деятельности, которую осуществляет (проводит) заявитель, а также непосредственно связаны с созданием надлежащих условий для ведения такой деятельности;

расходы по приобретению предметов и товаров понесенные заявителем после 24 февраля 2022 года;

надлежащего подтверждения заявителем фактических расходов на приобретение предметов и товаров для ведения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.

Документы:

Для получения компенсации понесенных расходов заявитель должен заполнить, подписать и подать в Фонд в электронной форме через веб-сайт Украинского ветеранского фонда заявление о возмещении расходов вместе с документами:

паспорт заявителя с пропиской;

выписку или выписку из ЕГР о ФЛП, или самозанятое лицо;

документ, подтверждающий статус ветерана: удостоверение УБД, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны, удостоверение участника войны;

документ, подтверждающий совместное проживание с ветераном до войны: свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие покупку после 24 февраля 2022 года для работы бизнеса в соответствии с КВЭДами (чек или расходная накладная).

Сроки: Постоянно до окончания военного положения.

Подать заявку можно по этой ссылке

Выводы

В 2026 году в Украине государственная политика по грантовой поддержке бизнеса приобрела новое качество. Базовая программа «Власна справа» с микрогрантами до 350 тыс. грн для гражданских предпринимателей сочетается с расширенным компонентом поддержки ветеранов, позволяющим получить до 1 млн грн тем, кто создает новые рабочие места.

Развитие этих механизмов — не только о деньгах, но и о долгосрочном восстановлении экономики, стимулировании предпринимательства и создании условий для устойчивого роста местных общин, даже в сложных условиях, вызванных войной и экономической турбулентностью.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.