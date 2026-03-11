5 причин, почему наличность актуальна даже в эпоху цифрового развития Сегодня 18:02 — Кредит&Депозит

Наличные денежные средства не теряют актуальности

Казалось бы, эпоха наличных денег подходит к концу: с тех пор как мир после пандемии перешел на бесконтактные платежи, цифровые кошельки стали обыденностью. Однако многие в мире, в том числе и украинцы, продолжают хранить, рассчитываться фиатными деньгами. Finance.ua выделил 5 причин, почему наличные остаются «живыми» даже в цифровом мире.

Что говорит статистика

Несмотря на цифровизацию, наличные деньги не только не исчезают — их в обращении становится больше. Данные НБУ это иллюстрируют: по состоянию на 1 января 2026 года находящаяся в обращении сумма наличных составила 926,3 млрд гривен.

Дополнительные факты о наличных деньгах в Украине:

на начало года у украинцев «на руках» находилось 2,6 млрд банкнот и 15,3 млрд монет (без учета памятных и инвестиционных). Сумма одних монет в обращении — 9,3 млрд гривен;

(без учета памятных и инвестиционных). Сумма одних монет в обращении — 9,3 млрд гривен; на одного жителя в Украине приходится 64 банкноты и 193 платежных монет;

в Украине приходится больше всего в обращении банкнот номиналом 500 гривен. Меньше — номиналом 50 гривен (26% и 4,6% от общего количества).

в обращении ЕС находится 30,4 млрд банкнот общей стоимостью 1,6 трлн евро. На каждого гражданина еврозоны сейчас в обращении находятся банкноты на сумму почти 5 тыс. евро. Эти тенденции характерны не только для Украины. По данным члена Исполнительного совета ЕЦБ Пьера Чиполлоне,На каждого гражданина еврозоны сейчас в обращении находятся банкноты на сумму почти 5 тыс. евро.

«Спрос на наличные деньги во время кризисов, таких как финансовый кризис 2008 года, европейский кризис суверенного долга и пандемия COVID-19, подчеркивает ее важность, особенно в неспокойные времена. Диаграмма демонстрирует высокий спрос на банкноты, всплески во время этих кризисов, когда годовые темпы роста банкнот в обращении выросли более чем вдвое», — отмечает Чиполлоне.

🏆🌟 А в Украине именно сейчас идет голосование за лучший кредит наличными в рамках премии FinAwards. Finance.ua является одним из ее организаторов и помогает отмечать лучшие из мира финансов. Присоединяйтесь к голосованию и выбирайте своих фаворитов!

5 преимуществ наличности в эпоху цифровизации

1. Надежность в кризисах

Наличные деньги — единственная форма денег, которая будет работать без интернета, электричества или банковской инфраструктуры. В кризисные моменты (война, кибератаки, стихийные бедствия, неисправности программного обеспечения. — Ред.) наличные удовлетворяет критические потребности, которые цифровые альтернативы не могут полностью заменить.

2. Финансовая инклюзия

Кэш — это доступ к экономике для людей без банковских счетов, смартфонов или стабильного интернета. Наличные деньги не дискриминируют по возрасту, полу, богатству или этнической принадлежности.

Это также важно для пожилых людей, которые не всегда доверяют онлайн-банкингу, или не имеют технических навыков для использования финтех-приложений. Для слабовидящих или незрячих людей и других уязвимых слоев общества.

Кроме того, в селах и отдаленных районах, где интернет работает с перебоями и отсутствуют банкоматы или терминалы, наличные деньги остаются единственным надежным способом расчета — как в магазинах, так и между людьми.

3. Анонимность

Наличные деньги не оставляют цифрового следа. Они гарантируют конфиденциальность и свободу в финансовых решениях. А финансовые операции человека могут сказать о каждом из нас больше, чем любая социальная сеть. Эксперты говорят, что полный отказ от наличных денег означает добровольный отказ от анонимности в обмен на удобство.

Как писал обозреватель на Bloomberg Opinion : «Наличные нельзя позволить умереть. Не раньше, чем будут готовы официальные валюты центральных банков (CBDC)».

4. Социальная и психологическая стойкость

Люди испытывают больше доверия к физическим деньгам в периоды нестабильности. Это создает эффект финансовой уверенности, который помогает избегать паники в кризисных ситуациях. Для некоторых домохозяйств наличные деньги являются резервом на «черный день». А для центральных банков — это элемент монетарного доверия, гарантирующий, что в случае отказа электронных систем граждане все равно получат доступ к государственной валюте.

5. Государственные деньги и публичный характер

Наличные — это форма государственных (публичных) денег, доступных для общественности. Государство поддерживает их ценность, которая отображает доверие общества к валютной системе.

Так, гривну можно смело считать элементом национальной инфраструктуры: ее принимают всюду в стране, а стабильность и доверие к ней напрямую зависят от монетарной политики Нацбанка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.