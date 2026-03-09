Беспроцентные кредиты для переселенцев: что задумало правительство, и как это будет работать Сегодня 09:50 — Кредит&Депозит

Беспроцентный кредит на жилье, источник фото: pixabay

Для поддержки людей, которые из-за войны вынуждены покидать свои дома, правительство запустило новый «механизм»: разовые беспроцентные кредиты на обустройство нового жилья. Соответствующее постановление № 184 «Об утверждении Порядка получения пострадавшими, которые эвакуируются (выселяются) на новое место жительства вследствие чрезвычайных ситуаций, беспроцентного займа на хозяйственный обустройство и его размера» принял Кабинет Министров Украины.

О запуске программы сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, государство должно помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни после вынужденной эвакуации.

То есть государство предлагает переселенцам беспроцентные кредиты на обустройство быта. Что это: шанс быстро встать на ноги или просто новое долговое обязательство в условиях неопределенности? Разбираем условия программы вместе с юрконсультантом по трудовому и пенсионному праву Кариной Оганян. Мы также пообщались с несколькими ВПЛ и спросили: «Интересна ли им такая программа и планируют ли воспользоваться ее предложениями?».

Что предусматривает программа беспроцентных кредитов для переселенцев

Механизм поддержки следующий:

Заем - разовый. Размер выплаты составляет до 430 тыс. грн (до 50 минимальных зарплат). Срок возврата — до 15 лет. Проценты платит правительство (для заемщика кредит беспроцентный).

Справка Finance.ua Отметим: это не компенсация, не грант (потому что такие слухи уже распространяются между переселенцами). Заемщик должен будет вернуть сумму кредита полностью. Государство покрывает только банковские проценты.

Программа распространяется на всех украинцев, которые эвакуируются из-за чрезвычайных ситуаций.

Кто может оформить ссуду

Кредиты предназначены для всех граждан Украины, которых:

признали пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации;

эвакуировали или отселили на новое место жительства.

Также нужно, чтобы другие варианты денежной помощи, предназначенной для хозяйственного обустройства из госбюджета, заявители раньше не получали.

Оформляется кредит на любого из совершеннолетних дееспособных членов семьи, но обязательно по предварительному письменному согласию других совершеннолетних членов семьи.

На что можно потратить деньги

Как и другие варианты целевых назначений, этот заем можно тратить только на конкретные вещи. В условиях это прописано как «на хозяйственное обустройство». Первоочередно это:

мебель;

бытовая техника;

предметы домашнего обихода;

оборудование, необходимое для базовых бытовых условий.

На приобретение недвижимости или земельного участка деньги тратить нельзя.

Как получить беспроцентный кредит переселенцу: пошаговый алгоритм

Сначала в органе местного самоуправления или в военной администрации получить справку о признании пострадавшим.

Далее по новому месту жительства подать заявление от любого совершеннолетнего члена семьи. Приложить к нему:

Документ, удостоверяющий личность.

Выписку о местожительстве.

Справку о признании пострадавшим.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Принимать решения будут 10 рабочих дней. В случае положительного результата будет выдана необходимая справка, в случае отказа — письменное обоснование.

Остается обратиться в уполномоченный банк. Определяется финучреждение на конкурсной основе. После заключения договора денежные средства перечисляются заемщику.

Вопросы, требующие уточнения

По словам премьер-министра, подробные разъяснения впоследствии должно предоставить Министерство финансов Украины.

На данный момент есть вопросы:

какой объем средств предусмотрен бюджетом страны;

сколько семей сможет охватить программа;

какой должна быть кредитная история и будут ли проверять ее вообще;

есть ли потребность в подтверждении доходов;

какие банки будут участвовать;

когда фактически все стартует.

Станет ли кредит реальным спасением для ВПЛ Украины

Предложенный «механизм» с экономической точки зрения выглядит довольно компромиссно: государство не предоставляет людям грантов, но и процентную нагрузку на них не перекладывает.

Если условно разделить максимальную сумму кредита (430 тыс. грн.) на 15 лет, это получится около 28−30 тыс. грн. в год или 2−2,5 тыс. грн. в месяц (без процентов).

Если семья имеет стабильный доход — сумма в большинстве случаев вполне сводная.

Но для семей, которые кроме жилья потеряли еще работу или бизнес, это становится серьезным финансовым обязательством.

Что об «инициативе» думают переселенцы

Опрошенные нами при подготовке материала ВПЛ оценивают предложение государства сдержанно.

Эвакуированная из прифронтовой общины Елена говорит: «Хорошо, когда государство что-то предлагает. Но это все равно будет мой долг. Если нет стабильной работы, когда живешь одним днем, брать кредит просто страшно».

Сергей, в прошлом житель Донбасса, отмечает: «Предлагаемая сумма меня вполне устраивает. Ее достаточно, чтобы купить с нуля нужную мебель и технику. Но было бы здорово хотя бы частично эти средства получить как грант».

Когда запустили в соцсети обсуждение этого вопроса, увидели, что проблема в ВПЛ общая. С одной стороны практически все нуждаются в быстром обустройстве на новом месте. Вместе с тем страх долгосрочных финансовых обязательств частично притормаживает намерения.

Всем, кто только начинает разбираться в нюансах, подчеркиваем: эта программа — не помощь для ВПЛ, не компенсация за разрушенное или оставшееся на оккупированной территории жилье не государственная ипотека. Это отдельный и новейший для нашего государства финансовый инструмент. Целевой заем для обустройства быта после эвакуации.

Это попытка государства быстро предоставить финансовый ресурс людям, которые вынужденно переезжают из-за чрезвычайных ситуаций.

Преимущества программы:

отсутствие процентов;

достаточно длительный срок возврата;

формализованные механизмы.

К рискам относятся:

безусловная долговая нагрузка;

возможные бюрократические барьеры;

неопределенность относительно бюджета программы.

Насколько массовой станет инициатива, зависит исключительно от финальных условий, от бюджетных ограничений и того, как быстро заработает банковский механизм.

