Автономия при регулярных отключениях света и в условиях повышенного риска энергетического кризиса важна для любого домохозяйства. Вызовы существенные. Однако и вариантов для их преодоления уже предусмотрено немало. Правительство предлагает новые программы, которые расширяют уже существующие.
К примеру, недавно премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что «владельцы частных домов и таунхаусов могут оформить кредит от 0% на генераторы». В этой статье подробно рассказываем о такой возможности.
Цели и задачи правительственной программы
Цель господдержки состоит в улучшении энергетической устойчивости отдельных общин в современных условиях. Речь не только о быте, но и о поддержке необходимых для функционирования критических систем условий (отопление, водоснабжение, освещение, работа лифтов. — Ред.), о возможности сохранить хотя бы на базовом уровне привычные условия жизни.
Предложение интересное. Но, конечно, до оформления нужно выяснить все детали.
- Максимальная сумма кредита до 480 тыс. грн.
- Ставка от 0 до 7% годовых.
- Срок - до 10 лет.
Компенсироваться должно до 30% от «тела» кредита. Определяется это индивидуально. В зависимости от комплектации выбранной системы.
Доступна программа любому владельцу таунхауса, частного дома или его части. Оформление должно производиться в банке, который является партнером государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%».
Предметом соглашения могут быть:
- генератор;
- СЭС (солнечная электростанция);
- аккумулятор.
Варианты поддержки отличаются. Рассмотрим условия для возможных получателей.
ОСМД и ЖСК: кредит от 0% на генераторы
Условия для этой категории получателей:
- ставка от 0% годовых;
- сумма до 3 млн грн;
- срок до 3 лет.
Государство компенсирует:
- до 50% стоимости генератора;
- до 70% от стоимости СЭС или тепловой помпы.
Путем такой поддержки ЖСК и ОСМД смогут быстрее приобрести необходимое для поддержки работы важных систем энергооборудования.
Частные дома и таунхаусы: условия кредитования
Владельцы частных домов и таунхаусов на льготных условиях могут оформить кредит на приобретение необходимого для автономного электропитания оборудования. В современных условиях финансовая нестабильность особенно привлекает возможность нулевой ставки.
Если коротко, то для получателей предусмотрено:
- сумма до 480 тыс. грн;
- срок до 10 лет;
- ставка от 0% годовых.
Государство со своей стороны компенсирует:
- До 20% на покупку генераторов.
- До 25% на генераторы с дополнительным аккумулятором.
- До 30% на комплекты генератор+аккумулятор+СЭС (солнечная электростанция).
По программе можно приобрести бензиновые, дизельные и газовые генераторы, солнечные электростанции и разнообразное вспомогательное оборудование для современных автономных энергосистем.
Заявка на кредит: как подать и что учесть
Ничего сложного в процессе подачи заявки на льготное кредитование в рамках программы нет, но нюансы есть. Если коротко, порядок следующий:
- нужно определить для себя партнерский банк. В программе принимают участие более 40 финансовых организаций;
- далее подать заявку с указанием того оборудования, на которое нужны деньги;
- пройти оценку на соответствие поданной заявки предусмотренным критериям;
- дождаться решения;
- при определении, получить кредит. Заметим, что деньги будут перечислены сразу поставщику оборудования;
- получить компенсацию. Когда покупка состоится и она будет подтверждена, а оборудование запущено, государство частично компенсирует тело кредита.
Для многоквартирных домов есть еще одна программа.
«СвітлоДІМ»: что предусматривает поддержка по этой программе
Автономное питание в многоквартирных домах можно обеспечить с помощью программы «СвітлоДІМ».
Ее цель — обеспечить работу насосов, освещения, лифтов и всех других критических систем во время длительного отключения электроэнергии.
Эта программа, о которой мы подробно писали ранее, довольно популярна. За две недели с момента запуска зарегистрировалось более 500 клиентов, а 155 заявок уже передали на оплату. Отказы есть. Но большинство связано с мелкими документальными или техническими ошибками. Не торопитесь и корректно все заполняйте.
Вывод
Мы рассказали о проверенных программах поддержки энергетической автономии в современной Украине. Они важны для улучшения устойчивости отдельных общин, обеспечения стабильности критических систем в нестабильных условиях энергоснабжения.
Специальные кредиты помогут украинцам не зависеть от графиков отключений и снизить риски энергетических проблем.
Для получения дополнительной информации и консультаций обращайтесь к партнерам программы и пользуйтесь соответствующими онлайн-ресурсами.
