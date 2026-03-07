0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Оформить кредит от 0% на генераторы

Кредит&Депозит
30
Кредит на генератор
Кредит на генератор
Автономия при регулярных отключениях света и в условиях повышенного риска энергетического кризиса важна для любого домохозяйства. Вызовы существенные. Однако и вариантов для их преодоления уже предусмотрено немало. Правительство предлагает новые программы, которые расширяют уже существующие.
К примеру, недавно премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что «владельцы частных домов и таунхаусов могут оформить кредит от 0% на генераторы». В этой статье подробно рассказываем о такой возможности.

Цели и задачи правительственной программы

Цель господдержки состоит в улучшении энергетической устойчивости отдельных общин в современных условиях. Речь не только о быте, но и о поддержке необходимых для функционирования критических систем условий (отопление, водоснабжение, освещение, работа лифтов. — Ред.), о возможности сохранить хотя бы на базовом уровне привычные условия жизни.
Предложение интересное. Но, конечно, до оформления нужно выяснить все детали.
  • Максимальная сумма кредита до 480 тыс. грн.
  • Ставка от 0 до 7% годовых.
  • Срок - до 10 лет.
Компенсироваться должно до 30% от «тела» кредита. Определяется это индивидуально. В зависимости от комплектации выбранной системы.

Читайте также: Государственные программы кредитования жилья: влияние и особенности

Доступна программа любому владельцу таунхауса, частного дома или его части. Оформление должно производиться в банке, который является партнером государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%».
Предметом соглашения могут быть:
  • генератор;
  • СЭС (солнечная электростанция);
  • аккумулятор.
Варианты поддержки отличаются. Рассмотрим условия для возможных получателей.

ОСМД и ЖСК: кредит от 0% на генераторы

Условия для этой категории получателей:
  • ставка от 0% годовых;
  • сумма до 3 млн грн;
  • срок до 3 лет.
Государство компенсирует:
  • до 50% стоимости генератора;
  • до 70% от стоимости СЭС или тепловой помпы.
Путем такой поддержки ЖСК и ОСМД смогут быстрее приобрести необходимое для поддержки работы важных систем энергооборудования.

Частные дома и таунхаусы: условия кредитования

Владельцы частных домов и таунхаусов на льготных условиях могут оформить кредит на приобретение необходимого для автономного электропитания оборудования. В современных условиях финансовая нестабильность особенно привлекает возможность нулевой ставки.
Если коротко, то для получателей предусмотрено:
  • сумма до 480 тыс. грн;
  • срок до 10 лет;
  • ставка от 0% годовых.

Читайте также: Энергетическая поддержка для предпринимателей: как ФЛП получить деньги на генераторы и горючее

Государство со своей стороны компенсирует:
  1. До 20% на покупку генераторов.
  2. До 25% на генераторы с дополнительным аккумулятором.
  3. До 30% на комплекты генератор+аккумулятор+СЭС (солнечная электростанция).
По программе можно приобрести бензиновые, дизельные и газовые генераторы, солнечные электростанции и разнообразное вспомогательное оборудование для современных автономных энергосистем.

Заявка на кредит: как подать и что учесть

Ничего сложного в процессе подачи заявки на льготное кредитование в рамках программы нет, но нюансы есть. Если коротко, порядок следующий:
  • нужно определить для себя партнерский банк. В программе принимают участие более 40 финансовых организаций;
  • далее подать заявку с указанием того оборудования, на которое нужны деньги;
  • пройти оценку на соответствие поданной заявки предусмотренным критериям;
  • дождаться решения;
  • при определении, получить кредит. Заметим, что деньги будут перечислены сразу поставщику оборудования;
  • получить компенсацию. Когда покупка состоится и она будет подтверждена, а оборудование запущено, государство частично компенсирует тело кредита.
Для многоквартирных домов есть еще одна программа.

«СвітлоДІМ»: что предусматривает поддержка по этой программе

Автономное питание в многоквартирных домах можно обеспечить с помощью программы «СвітлоДІМ».
Ее цель — обеспечить работу насосов, освещения, лифтов и всех других критических систем во время длительного отключения электроэнергии.
Эта программа, о которой мы подробно писали ранее, довольно популярна. За две недели с момента запуска зарегистрировалось более 500 клиентов, а 155 заявок уже передали на оплату. Отказы есть. Но большинство связано с мелкими документальными или техническими ошибками. Не торопитесь и корректно все заполняйте.

Вывод

Мы рассказали о проверенных программах поддержки энергетической автономии в современной Украине. Они важны для улучшения устойчивости отдельных общин, обеспечения стабильности критических систем в нестабильных условиях энергоснабжения.
Специальные кредиты помогут украинцам не зависеть от графиков отключений и снизить риски энергетических проблем.
Для получения дополнительной информации и консультаций обращайтесь к партнерам программы и пользуйтесь соответствующими онлайн-ресурсами.
Ирина Усович
Ирина Усович
Журналист
По материалам:
Finance.ua
КредитыДеньгиБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems