Оформить кредит от 0% на генераторы

Кредит на генератор

Автономия при регулярных отключениях света и в условиях повышенного риска энергетического кризиса важна для любого домохозяйства. Вызовы существенные. Однако и вариантов для их преодоления уже предусмотрено немало. Правительство предлагает новые программы, которые расширяют уже существующие.

К примеру, недавно премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что «владельцы частных домов и таунхаусов могут оформить кредит от 0% на генераторы». В этой статье подробно рассказываем о такой возможности.

Цели и задачи правительственной программы

Цель господдержки состоит в улучшении энергетической устойчивости отдельных общин в современных условиях. Речь не только о быте, но и о поддержке необходимых для функционирования критических систем условий (отопление, водоснабжение, освещение, работа лифтов. — Ред.), о возможности сохранить хотя бы на базовом уровне привычные условия жизни.

Предложение интересное. Но, конечно, до оформления нужно выяснить все детали.

Максимальная сумма кредита до 480 тыс. грн.

Ставка от 0 до 7% годовых.

Срок - до 10 лет.

Компенсироваться должно до 30% от «тела» кредита. Определяется это индивидуально. В зависимости от комплектации выбранной системы.

Доступна программа любому владельцу таунхауса, частного дома или его части. Оформление должно производиться в банке, который является партнером государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%».

Предметом соглашения могут быть:

генератор;

СЭС (солнечная электростанция);

аккумулятор.

Варианты поддержки отличаются. Рассмотрим условия для возможных получателей.

ОСМД и ЖСК: кредит от 0% на генераторы

Условия для этой категории получателей:

ставка от 0% годовых;

сумма до 3 млн грн;

срок до 3 лет.

Государство компенсирует:

до 50% стоимости генератора;

до 70% от стоимости СЭС или тепловой помпы.

Путем такой поддержки ЖСК и ОСМД смогут быстрее приобрести необходимое для поддержки работы важных систем энергооборудования.

Частные дома и таунхаусы: условия кредитования

Владельцы частных домов и таунхаусов на льготных условиях могут оформить кредит на приобретение необходимого для автономного электропитания оборудования. В современных условиях финансовая нестабильность особенно привлекает возможность нулевой ставки.

Если коротко, то для получателей предусмотрено:

сумма до 480 тыс. грн;

срок до 10 лет;

ставка от 0% годовых.

Государство со своей стороны компенсирует:

До 20% на покупку генераторов. До 25% на генераторы с дополнительным аккумулятором. До 30% на комплекты генератор+аккумулятор+СЭС (солнечная электростанция).

По программе можно приобрести бензиновые, дизельные и газовые генераторы, солнечные электростанции и разнообразное вспомогательное оборудование для современных автономных энергосистем.

Заявка на кредит: как подать и что учесть

Ничего сложного в процессе подачи заявки на льготное кредитование в рамках программы нет, но нюансы есть. Если коротко, порядок следующий:

нужно определить для себя партнерский банк. В программе принимают участие более 40 финансовых организаций;

далее подать заявку с указанием того оборудования, на которое нужны деньги;

пройти оценку на соответствие поданной заявки предусмотренным критериям;

дождаться решения;

при определении, получить кредит. Заметим, что деньги будут перечислены сразу поставщику оборудования;

получить компенсацию. Когда покупка состоится и она будет подтверждена, а оборудование запущено, государство частично компенсирует тело кредита.

Для многоквартирных домов есть еще одна программа.

«СвітлоДІМ»: что предусматривает поддержка по этой программе

Автономное питание в многоквартирных домах можно обеспечить с помощью программы «СвітлоДІМ».

Ее цель — обеспечить работу насосов, освещения, лифтов и всех других критических систем во время длительного отключения электроэнергии.

Эта программа, о которой мы подробно писали ранее , довольно популярна. За две недели с момента запуска зарегистрировалось более 500 клиентов, а 155 заявок уже передали на оплату. Отказы есть. Но большинство связано с мелкими документальными или техническими ошибками. Не торопитесь и корректно все заполняйте.

Вывод

Мы рассказали о проверенных программах поддержки энергетической автономии в современной Украине. Они важны для улучшения устойчивости отдельных общин, обеспечения стабильности критических систем в нестабильных условиях энергоснабжения.

Специальные кредиты помогут украинцам не зависеть от графиков отключений и снизить риски энергетических проблем.

Для получения дополнительной информации и консультаций обращайтесь к партнерам программы и пользуйтесь соответствующими онлайн-ресурсами.

