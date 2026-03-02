ВПЛ смогут получить беспроцентный заем до 430 тыс. грн Сегодня 14:02 — Кредит&Депозит

Правительство готовит беспроцентные кредиты для ВПЛ

Кабинет Министров вводит новую программу поддержки семей, которые эвакуировались или изменили место жительства из-за чрезвычайных ситуаций. Речь идет о разовом беспроцентном займе на обустройство жилья для тех, кто понес материальный ущерб.

Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.

По его словам, согласно Постановлению № 184, право на получение помощи будут иметь только пострадавшие лица, которым был причинен материальный ущерб.

Основные условия программы

Заем ​​будет предоставляться на следующих условиях:

размер — до 50 минимальных заработных плат (около 430 тыс. грн) на одну семью;

срок возврата — до 15 лет;

ставка — 0%, проценты банкам будет компенсировать государство;

средства можно использовать для приобретения мебели, бытовой техники и обустройства жилья.

Таким образом, семьи получат возможность постепенно восстановить быт без дополнительной кредитной нагрузки.

Как оформить заем

В настоящее время программа находится на этапе подготовки — идет отбор банков-партнеров и соглашается процедура выдачи справок в общинах.

Чтобы воспользоваться программой, потребуется:

Получить справку о признании пострадавшим в органах местного самоуправления общины, где произошла чрезвычайная ситуация. Подать заявление вместе со справкой в ​​орган местной власти по новому месту жительства. Получить деньги через уполномоченные банки, список которых определят органы местного самоуправления.

Проблемные моменты

В то же время, по словам Фролова, механизм получения статуса пострадавшего остается несовершенным.

В частности, пока не предусмотрена возможность дистанционного оформления справки или подачи документов через приложение «Дія». Это может создавать дополнительные трудности для людей при срочной эвакуации.

Ранее мы сообщали, что получение справки внутренне перемещенного лица дает доступ к социальным гарантиям и пособию. Однако на практике заявители часто сталкиваются с отказами в регистрации ВПЛ. Подробнее о причинах, почему могут отказать в регистрации ВПЛ, читайте здесь.

