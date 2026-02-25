0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где берут больше всего ипотек: регионы и суммы

Кредит&Депозит
4
Где берут больше всего ипотек: регионы и суммы
Где берут больше всего ипотек: регионы и суммы
Банки Украины в декабре выдали 952 ипотечных кредита на общую сумму почти 2 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.
Результаты опроса:
  • 539 кредитов на 1,1 млрд грн предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 203 на 385 млн грн — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;
  • 413 кредитов на 827 млн ​​грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости.
Средневзвешенная эффективная ставка составляла 8,11% годовых на первичном рынке и 8,66% на вторичном рынке.
Где берут больше всего ипотек: регионы и суммы
Качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов составляет всего 13%.

Регионы

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в декабре выдано:
  • в Киевской области (347 договоров на общую сумму 722 млн грн, или 37% от общего объема);
  • в Киеве (191 договор на 455 млн грн);
  • во Львовской области (47 договоров на 103 млн грн.;
  • в Одесской области (40 договоров на 78 млн грн);
  • в Волынской области (38 договоров на 69 млн грн).
В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 14 банков.
Место для вашей рекламы
Напомним, если возникла необходимость приобрести ценный товар, а необходимой суммы пока нет? В таких случаях банки предлагают удобный финансовый инструмент — рассрочку.
Рассрочка — это способ оплаты, при котором общая стоимость товара распределяется на несколько равных или определенных частей. Покупатель уплачивает их постепенно, в установленные сроки, обычно ежемесячно в течение определенного периода. Об этом говорится подробно в нашей статье: Обзор рассрочек в 2026: что предлагают банки
По материалам:
Finance.ua
ИпотекаЖилая недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems