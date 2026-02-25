Где берут больше всего ипотек: регионы и суммы Сегодня 12:00 — Кредит&Депозит

Где берут больше всего ипотек: регионы и суммы

Банки Украины в декабре выдали 952 ипотечных кредита на общую сумму почти 2 млрд грн.

Результаты опроса:

539 кредитов на 1,1 млрд грн предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 203 на 385 млн грн — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;

413 кредитов на 827 млн ​​грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная эффективная ставка составляла 8,11% годовых на первичном рынке и 8,66% на вторичном рынке.

Качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов составляет всего 13%.

Регионы

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в декабре выдано:

в Киевской области (347 договоров на общую сумму 722 млн грн, или 37% от общего объема);

в Киеве (191 договор на 455 млн грн);

во Львовской области (47 договоров на 103 млн грн.;

в Одесской области (40 договоров на 78 млн грн);

в Волынской области (38 договоров на 69 млн грн).

В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 14 банков.

Напомним, если возникла необходимость приобрести ценный товар, а необходимой суммы пока нет? В таких случаях банки предлагают удобный финансовый инструмент — рассрочку.

Рассрочка — это способ оплаты, при котором общая стоимость товара распределяется на несколько равных или определенных частей. Покупатель уплачивает их постепенно, в установленные сроки, обычно ежемесячно в течение определенного периода. Об этом говорится подробно в нашей статье: Рассрочка — это способ оплаты, при котором общая стоимость товара распределяется на несколько равных или определенных частей. Покупатель уплачивает их постепенно, в установленные сроки, обычно ежемесячно в течение определенного периода. Об этом говорится подробно в нашей статье: Обзор рассрочек в 2026: что предлагают банки

