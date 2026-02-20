Банки в 2025 увеличили прибыль на 22%

0 800 307 555
Кредит&Депозит
1
По предварительным данным к годовому аудиту, за 2025 год банки получили рекордные 126,8 млрд гривен прибыли, что на 22% больше по сравнению с 2024 годом (103,7 млрд гривен).
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
Отмечается, что основным источником прибыли оставался чистый процентный доход с учетом стабильной доходности кредитов и наращивания портфеля.

Причины роста

Основной фактор роста прибыли по сравнению с прошлым годом — отказ от повышенной ставки налогообложения 50%, который вернется уже в 2026 году.
В то же время рентабельность капитала сектора по прибыли до налогообложения постепенно снижалась — до 50% в 2025 году против 52,4% в 2024 и 58,6% в 2023 годах.
В 2025 году регулятивный капитал банковского сектора повысился, что поддерживает возможность банков наращивать объемы кредитов.
Национальный банк продолжает введение регуляторных изменений в соответствии с европейскими нормами, а с начала 2026 года начал традиционную оценку устойчивости.
Чистые гривневые кредиты бизнеса и населению росли быстрыми темпами два года и за 2025 год увеличились более чем на треть.
Активное кредитование было стабильным источником прироста чистых активов банковского сектора, которые выросли на 11% за IV квартал и на 17,2% за 2025 год.
Объем чистых гривневых кредитов бизнесу интенсивно увеличивался в течение года. Такое быстрое и устойчивое возобновление кредитной активности отличает современность от прошлых кризисов, что является результатом обеспечения финансовой стабильности и реализации мер Стратегии по развитию кредитования.

Справка Finance.ua:

  • В Ощадбанке объяснили, как клиентам получить депозитные средства в случае истечения срока действия платежной карты и какие ограничения действуют для цифровых карт.
  • После снижения учетной ставки Национальным банком Украины с 15,5% до 15% на депозитном рынке начались первые изменения. В то же время о системном пересмотре ставок речь не идет. Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. Средние ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения средств остаются на уровне 13−14,5% годовых. В то же время максимальные предложения будут постепенно снижаться.
