Банки в 2025 увеличили прибыль на 22%

По предварительным данным к годовому аудиту, за 2025 год банки получили рекордные 126,8 млрд гривен прибыли, что на 22% больше по сравнению с 2024 годом (103,7 млрд гривен).

Об этом свидетельствуют данные НБУ

Отмечается, что основным источником прибыли оставался чистый процентный доход с учетом стабильной доходности кредитов и наращивания портфеля.

Причины роста

Основной фактор роста прибыли по сравнению с прошлым годом — отказ от повышенной ставки налогообложения 50%, который вернется уже в 2026 году.

В то же время рентабельность капитала сектора по прибыли до налогообложения постепенно снижалась — до 50% в 2025 году против 52,4% в 2024 и 58,6% в 2023 годах.

В 2025 году регулятивный капитал банковского сектора повысился, что поддерживает возможность банков наращивать объемы кредитов.

Национальный банк продолжает введение регуляторных изменений в соответствии с европейскими нормами, а с начала 2026 года начал традиционную оценку устойчивости.

Чистые гривневые кредиты бизнеса и населению росли быстрыми темпами два года и за 2025 год увеличились более чем на треть.

Активное кредитование было стабильным источником прироста чистых активов банковского сектора, которые выросли на 11% за IV квартал и на 17,2% за 2025 год.

Объем чистых гривневых кредитов бизнесу интенсивно увеличивался в течение года. Такое быстрое и устойчивое возобновление кредитной активности отличает современность от прошлых кризисов, что является результатом обеспечения финансовой стабильности и реализации мер Стратегии по развитию кредитования.

