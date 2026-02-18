Кредиты растут, депозиты сокращаются: статистика НБУ за январь Сегодня 11:06 — Кредит&Депозит

Уменьшение депозитов в январе связано с сокращением объема депозитов бизнеса

В январе 2026 года украинские банки увеличили объем кредитования на 1,2%, или на 14,8 млрд грн до 1,212 трлн грн. В то же время депозитная база сократилась на 2,1% или на 67,8 млрд грн до 3,171 трлн грн.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Национального банка.

Кредитование

Согласно данным регулятора, основной прирост кредитного портфеля обеспечили домохозяйства, где объем кредитов вырос на 2,4% или на 8,1 млрд грн — до 349,9 млрд грн.

Гривневые кредиты домашних хозяйств за месяц увеличились на 2,4%, или почти на 8,0 млрд грн — до 340,0 млрд грн, а валютные на 0,4%, или на $0,83 млн, — до $233 млн.

Прирост объема кредитного портфеля корпоративного сегмента повысился на 0,9% или на 7,2 млрд грн — до 854,4 млрд грн. В частности, гривневые кредиты для бизнеса выросли почти на 1,0%, или на 5,3 млрд грн — до 560,3 млрд грн, тогда как валютные уменьшились на 0,4%, или на $28,7 млн ​​— до $6,9 млрд.

Депозиты

Уменьшение депозитов в январе связано с сокращением объема депозитов бизнеса:

гривневые вклады уменьшились на 5,5%, или на 72,8 млрд грн — до 1 трлн 255,1 млрд грн;

валютные — на 0,3%, или на $29,2 млн — до $10,04 млрд.

Что касается домохозяйств, то объем их гривневых депозитов в течение месяца практически не изменился и вырос всего на 132 млн грн — до 940,5 млрд грн, тогда как валютные депозиты увеличились на 1,2% или на $129,9 млн — до $10,94 млрд.

Курс гривны

Нацбанк отметил, что за месяц курс доллара вырос с 42,3532 грн/$1 до 42,8483 грн/$1, при этом 19 января был зафиксирован исторический минимум официального курса гривны — 43,4130 грн/$1.

Годовая динамика

В январе 2026 года по сравнению с январем 2025 года объем гривневых кредитов юридических лиц уменьшился на 1,8%, а кредитов населения увеличился — на 26,5%. Что касается валютных кредитов, то бизнес увеличил их на 18,1%, в то время как население уменьшило на 12,4%.

Гривневые депозиты юридических лиц по сравнению с январем 2025 года выросли почти на 22,0%, а валютные уменьшились на 2,0%. Население нарастило гривневые вклады на 18,7%, валютные — на 8,9%.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что по состоянию на 1 января 2026 года в 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 72 млн вкладов граждан и ФЛП на общую сумму свыше 1,6 трлн грн. Лидером по объему денег населения на счетах остается государственный ПриватБанк: на начало года здесь хранилось 623,8 млрд грн денег физлиц или 39% всех вкладов частных клиентов в украинских банках. При этом общее количество вкладчиков-физлиц за год почти не изменилось. На втором месте — государственный Ощадбанк : 12,6 млн. вкладчиков, сумма — 235,7 млрд. гривен, на третьем — частный Универсал Банк: 10,2 млн. вкладчиков, сумма — 141,1 млрд. гривен. Этот банк за год показал наибольший рост вкладов в процентах.

