ру
«До следующей пенсии»: Укрпочта планирует выдавать кредиты пенсионерам

Кредит&Депозит
67
Пенсионеры смогут получать у банка, который планирует создать "Укрпочта", небольшие кредиты для потребительских нужд
Пенсионеры смогут получать небольшие потребительские кредиты в банке, который планирует создать Укрпочта. Погашение таких займов будет происходить автоматически со следующей пенсионной выплаты.
Об этом в интервью сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Кредитование пенсионеров

По словам Смелянского, после запуска финансового учреждения клиентам будет доступен официальный овердрафт — краткосрочный кредит на небольшие суммы. Речь идет о небольших расходах на повседневные нужды, которые будут погашаться после зачисления пенсии.
«Когда заработает банк, это будет официальный овердрафт. Почтальоны уже кредитуют пенсионеров, покупая для них продукты в долг „на тетрадь“», — отметил он.

Читайте также: Банк на базе Укрпочты

Как правило, это небольшие суммы, возвращаемые из следующей пенсионной выплаты.
«Закончилась у бабушки пенсия, а кушать нужно. Почтальон пришла, спросила, что хочет бабушка. У нее тетрадь и она отмечает «Петровна. Две пачки макарон — 76 грн». Купила, отдала Петровне макароны, пришла пенсия и бабушка закрыла предыдущий «овердрафт», — прокомментировал Смелянский.

Справка Finance.ua

  • запуск банка финансовой инклюзии остается приоритетной целью и задачей национального оператора связи АО «Укрпочта»;
  • «Укрпочта» обещала до 1 января 2026 года привести свой капитал в соответствие с требованиями Национального банка Украины без привлечения средств государственного бюджета;
  • закон, позволяющий Укрпочте предоставлять финансовые услуги, был принят во втором чтении в июне 2025 года. Речь идет о законопроекте № 12044 о решении вопроса финансовой инклюзии, открывающего путь к началу работы почтового банка;
  • документ предусматривает введение нового вида банка, работающего на основе ограниченной банковской лицензии. Главная задача таких учреждений — предоставлять финансовые услуги тем, кто имеет к ним ограниченный доступ: в частности, людям в прифронтовых и деоккупированных регионах, социально уязвимым группам и микропредприятиям.
📢 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
РБК-Україна
КредитыУкрпочтаПенсионер
