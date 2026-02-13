0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где держат деньги богатые украинские вкладчики (ТОП-10 в гривне и валюте)

Кредит&Депозит
75
Где держат деньги богатые украинские вкладчики (ТОП-10 в гривне и валюте)
Где держат деньги богатые украинские вкладчики (ТОП-10 в гривне и валюте)
По данным НБУ, на 1 января 2026 года в 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 72 млн. вкладов граждан и ФЛП на общую сумму свыше 1,6 трлн грн.
Десятка банков с самыми большими объемами вкладов физических лиц за месяц не изменилась. Об этом говорится в статье Минфина, мы выбрали основное.
Большинство финучреждений смогли нарастить сумму привлеченных от населения средств.

Кто в лидерах

Лидером по объему денег населения на счетах остается государственный Приватбанк: на начало года здесь хранилось 623,8 млрд. денег физлиц, или 39% всех вкладов частных клиентов в украинских банках. При этом общее количество вкладчиков-физлиц за год почти не изменилось.
На втором месте — государственный Ощадбанк: 12,6 млн. вкладчиков, сумма — 235,7 млрд. гривен, на третьем — частный Универсал Банк: 10,2 млн. вкладчиков, сумма — 141,1 млрд. гривен. Этот банк за год показал наибольший рост вкладов в процентах.
3 место занимает банк иностранной банковской группы — Райффайзен Банк: количество вкладчиков — 3,3 млн, сумма — 95,3 млрд гривен, и крупнейший банк с украинским капиталом ПУМБ: количество вкладчиков — 3,6 млн, сумма — 74,4 млрд гривен.
Где держат деньги богатые украинские вкладчики (ТОП-10 в гривне и валюте)

Валютные вклады

Рейтинг крупнейших банков по размерам валютных вкладов физических лиц несколько отличается. Первую позицию также удерживает государственный Приват. А вот далее расположение немного другое.
Где держат деньги богатые украинские вкладчики (ТОП-10 в гривне и валюте)

Вклады более 5 млн гривен

Лидером, по общей сумме вкладов такого размера, выступает государственный Ощадбанк (2518 вкладов такого размера на общую сумму 22,9 млрд гривен).
На втором месте — Приватбанк (2780 вкладов на 21,2 млрд гривен). ТОП-10 таких банков смотрите в инфографике ниже:
Где держат деньги богатые украинские вкладчики (ТОП-10 в гривне и валюте)
Напомним, депозиты остаются любимым инструментом для сохранения своих средств. Тем более что во время действия военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%. Какой депозит лучше всего оформить — говорится в статье:

Наиболее привлекательные депозиты февраля 2026 года

Место для вашей рекламы
Ранее Finance.ua писал, что объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в декабре увеличился на 3,3% до рекордных 1399,944 млрд гривен.
Как свидетельствуют данные НБУ, гривневые вклады населения в банках за отчетный период выросли на 4% до 941,709 млрд. гривен.
При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце вырос на 1,9% до 458,235 млрд. гривен.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) за отчетный период выросли на 12,8% до 1 755,383 млрд гривен.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДепозитыБанки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems