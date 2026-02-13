Где держат деньги богатые украинские вкладчики (ТОП-10 в гривне и валюте) Сегодня 14:02 — Кредит&Депозит

Где держат деньги богатые украинские вкладчики (ТОП-10 в гривне и валюте)

По данным НБУ, на 1 января 2026 года в 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 72 млн. вкладов граждан и ФЛП на общую сумму свыше 1,6 трлн грн.

Десятка банков с самыми большими объемами вкладов физических лиц за месяц не изменилась. Об этом говорится в статье Минфина, мы выбрали основное.

Большинство финучреждений смогли нарастить сумму привлеченных от населения средств.

Кто в лидерах

Лидером по объему денег населения на счетах остается государственный Приватбанк: на начало года здесь хранилось 623,8 млрд. денег физлиц, или 39% всех вкладов частных клиентов в украинских банках. При этом общее количество вкладчиков-физлиц за год почти не изменилось.

На втором месте — государственный Ощадбанк: 12,6 млн. вкладчиков, сумма — 235,7 млрд. гривен, на третьем — частный Универсал Банк: 10,2 млн. вкладчиков, сумма — 141,1 млрд. гривен. Этот банк за год показал наибольший рост вкладов в процентах. — государственный: 12,6 млн. вкладчиков, сумма — 235,7 млрд. гривен, на третьем — частный Универсал Банк: 10,2 млн. вкладчиков, сумма — 141,1 млрд. гривен. Этот банк за год показал наибольший рост вкладов в процентах.

Райффайзен Банк: количество вкладчиков — 3,3 млн, сумма — 95,3 млрд гривен, и крупнейший банк с украинским капиталом 3 место занимает банк иностранной банковской группы —количество вкладчиков — 3,3 млн, сумма — 95,3 млрд гривен, и крупнейший банк с украинским капиталом ПУМБ : количество вкладчиков — 3,6 млн, сумма — 74,4 млрд гривен.

Валютные вклады

Рейтинг крупнейших банков по размерам валютных вкладов физических лиц несколько отличается. Первую позицию также удерживает государственный Приват. А вот далее расположение немного другое.

Вклады более 5 млн гривен

Лидером, по общей сумме вкладов такого размера, выступает государственный Ощадбанк (2518 вкладов такого размера на общую сумму 22,9 млрд гривен).

На втором месте — Приватбанк (2780 вкладов на 21,2 млрд гривен). ТОП-10 таких банков смотрите в инфографике ниже:

Напомним, депозиты остаются любимым инструментом для сохранения своих средств. Тем более что во время действия военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%. Какой депозит лучше всего оформить — говорится в статье:

Ранее Finance.ua писал, что объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в декабре увеличился на 3,3% до рекордных 1399,944 млрд гривен.

Как свидетельствуют данные НБУ, гривневые вклады населения в банках за отчетный период выросли на 4% до 941,709 млрд. гривен.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце вырос на 1,9% до 458,235 млрд. гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) за отчетный период выросли на 12,8% до 1 755,383 млрд гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.