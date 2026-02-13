Деньги в банке: какие суммы гарантирует государство и как их возвращают Сегодня 08:39 — Кредит&Депозит

Если банк объявлен неплатежеспособным, украинцы получат гарантированное возмещение

Когда появляются новости о проблемах в банковской системе, первое, о чем думают люди: находятся ли в безопасности их деньги. Вкладчики боятся лишиться сбережений, которые копили годами, или потерять финансовую подушку безопасности. Именно поэтому важно понимать, как работает система гарантирования вкладов и на какую поддержку можно рассчитывать при неплатежеспособности банка.

Со ссылкой на Финкульт, рассказываем, как защищаются вклады в Украине.

Какую роль выполняет Фонд гарантирования вкладов

Фонд обеспечения вкладов физических лиц создан для того, чтобы минимизировать последствия банкротства банков, защитить средства граждан и физических лиц-предпринимателей, а также обеспечить прозрачный выход неплатежеспособных банков с рынка. Его деятельность направлена ​​на сохранение доверия к банковской системе.

Гарантии во время военного положения

В период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения в Украине действует 100% гарантия возврата средств вкладчиков в банках.

Фонд возмещает:

средства на депозитных счетах;

остатки на текущих и карточных счетах;

начисленные проценты;

вклады в иностранной валюте.

Гарантии распространяются как на физических лиц, так и на ФЛП.

После завершения военного положения и трехмесячного переходного периода максимальная гарантированная сумма возмещения будет составлять до 600 тысяч гривен.

Как происходят выплаты

Если банк признают неплатежеспособным, Фонд организует выплату гарантированных сумм через банки-агенты.

Получить деньги можно:

в отделениях банков-агентов;

онлайн;

через мобильные приложения;

с помощью портала «Дія».

Это позволяет вкладчикам выбрать наиболее удобный способ получения своих денег.

Почему вкладчикам важно это знать

Понимание механизмов защиты помогает:

уверенно выбирать банк для хранения средств;

принимать взвешенные финансовые решения;

избегать манипуляций со стороны недобросовестных учреждений;

четко понимать свои действия при проблемах с банком.

Где искать официальную информацию

При признании банка неплатежеспособным важно пользоваться только проверенными источниками информации.

Официальную информацию можно получить:

на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц — www.fg.gov.ua;

в информационно-консультационном центре Фонда по адресу: г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 17;

по телефонам горячей линии: 0 800 105 800 (бесплатно со стационарных телефонов по Украине) и (044) 333−36−55.

