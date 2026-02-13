Деньги в банке: какие суммы гарантирует государство и как их возвращают
Когда появляются новости о проблемах в банковской системе, первое, о чем думают люди: находятся ли в безопасности их деньги. Вкладчики боятся лишиться сбережений, которые копили годами, или потерять финансовую подушку безопасности. Именно поэтому важно понимать, как работает система гарантирования вкладов и на какую поддержку можно рассчитывать при неплатежеспособности банка.
Со ссылкой на Финкульт, рассказываем, как защищаются вклады в Украине.
Какую роль выполняет Фонд гарантирования вкладов
Фонд обеспечения вкладов физических лиц создан для того, чтобы минимизировать последствия банкротства банков, защитить средства граждан и физических лиц-предпринимателей, а также обеспечить прозрачный выход неплатежеспособных банков с рынка. Его деятельность направлена на сохранение доверия к банковской системе.
Гарантии во время военного положения
В период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения в Украине действует 100% гарантия возврата средств вкладчиков в банках.
Фонд возмещает:
- средства на депозитных счетах;
- остатки на текущих и карточных счетах;
- начисленные проценты;
- вклады в иностранной валюте.
Гарантии распространяются как на физических лиц, так и на ФЛП.
После завершения военного положения и трехмесячного переходного периода максимальная гарантированная сумма возмещения будет составлять до 600 тысяч гривен.
Как происходят выплаты
Если банк признают неплатежеспособным, Фонд организует выплату гарантированных сумм через банки-агенты.
Получить деньги можно:
- в отделениях банков-агентов;
- онлайн;
- через мобильные приложения;
- с помощью портала «Дія».
Это позволяет вкладчикам выбрать наиболее удобный способ получения своих денег.
Почему вкладчикам важно это знать
Понимание механизмов защиты помогает:
- уверенно выбирать банк для хранения средств;
- принимать взвешенные финансовые решения;
- избегать манипуляций со стороны недобросовестных учреждений;
- четко понимать свои действия при проблемах с банком.
Где искать официальную информацию
При признании банка неплатежеспособным важно пользоваться только проверенными источниками информации.
Официальную информацию можно получить:
- на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц — www.fg.gov.ua;
- в информационно-консультационном центре Фонда по адресу: г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 17;
- по телефонам горячей линии: 0 800 105 800 (бесплатно со стационарных телефонов по Украине) и (044) 333−36−55.
Ранее мы сообщали, что Фонд гарантирования сосредоточил на том, чтобы украинская система гарантирования максимально отвечала нормам ЕС. В частности, речь идет и о повышении гарантированной суммы до европейских показателей — 100 тыс. евро.
