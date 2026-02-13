0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Деньги в банке: какие суммы гарантирует государство и как их возвращают

Кредит&Депозит
61
Если банк объявлен неплатежеспособным, украинцы получат гарантированное возмещение
Если банк объявлен неплатежеспособным, украинцы получат гарантированное возмещение
Когда появляются новости о проблемах в банковской системе, первое, о чем думают люди: находятся ли в безопасности их деньги. Вкладчики боятся лишиться сбережений, которые копили годами, или потерять финансовую подушку безопасности. Именно поэтому важно понимать, как работает система гарантирования вкладов и на какую поддержку можно рассчитывать при неплатежеспособности банка.
Со ссылкой на Финкульт, рассказываем, как защищаются вклады в Украине.

Какую роль выполняет Фонд гарантирования вкладов

Фонд обеспечения вкладов физических лиц создан для того, чтобы минимизировать последствия банкротства банков, защитить средства граждан и физических лиц-предпринимателей, а также обеспечить прозрачный выход неплатежеспособных банков с рынка. Его деятельность направлена ​​на сохранение доверия к банковской системе.

Гарантии во время военного положения

В период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения в Украине действует 100% гарантия возврата средств вкладчиков в банках.
Фонд возмещает:
  • средства на депозитных счетах;
  • остатки на текущих и карточных счетах;
  • начисленные проценты;
  • вклады в иностранной валюте.
Гарантии распространяются как на физических лиц, так и на ФЛП.
После завершения военного положения и трехмесячного переходного периода максимальная гарантированная сумма возмещения будет составлять до 600 тысяч гривен.
Читайте также

Как происходят выплаты

Если банк признают неплатежеспособным, Фонд организует выплату гарантированных сумм через банки-агенты.
Получить деньги можно:
  • в отделениях банков-агентов;
  • онлайн;
  • через мобильные приложения;
  • с помощью портала «Дія».
Это позволяет вкладчикам выбрать наиболее удобный способ получения своих денег.

Почему вкладчикам важно это знать

Понимание механизмов защиты помогает:
  • уверенно выбирать банк для хранения средств;
  • принимать взвешенные финансовые решения;
  • избегать манипуляций со стороны недобросовестных учреждений;
  • четко понимать свои действия при проблемах с банком.

Где искать официальную информацию

При признании банка неплатежеспособным важно пользоваться только проверенными источниками информации.
Официальную информацию можно получить:
  • на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц — www.fg.gov.ua;
  • в информационно-консультационном центре Фонда по адресу: г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 17;
  • по телефонам горячей линии: 0 800 105 800 (бесплатно со стационарных телефонов по Украине) и (044) 333−36−55.
Ранее мы сообщали, что Фонд гарантирования сосредоточил на том, чтобы украинская система гарантирования максимально отвечала нормам ЕС. В частности, речь идет и о повышении гарантированной суммы до европейских показателей — 100 тыс. евро.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Гарантирование вкладовФГВФЛДепозиты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems