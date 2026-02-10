Украинцы берут кредиты «єОселя»: кто получил под 3% и 7%
За минувшую неделю по программе доступных кредитов єОселя украинцы получили 275 новых кредитов на сумму 618 млн грн.
Об этом пишет Минэкономики.
Кто получил под 3%
- 100 военнослужащих и представителей сектора безопасности.
- 13 медиков.
- 10 педагогов.
- 3 ученых.
Кредиты под 7%
- 93 украинца без собственного жилья.
- 52 ВПЛ.
- 4 ветерана.
С начала 2026 года воспользовались программой есть 951 украинец, которые получили льготных ипотек на сумму почти 2 млрд грн.
Регионы
Больше всего кредитов в рамках программы предоставлено в Киевской области — 88, городе Киеве — 55, в Ивано-Франковской области — 13.
По типу недвижимости
- 109 украинцев получили кредит на жилье первой продажи, из которых 166 объектов — на стадии строительства.
- Еще 58 кредитов выдано на покупку жилья на вторичном рынке.
Напомним, что программа єОселя также доступна для жителей прифронтовых территорий. Программа предусматривает государственную компенсацию 70% первого взноса по ипотеке, 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования, а также 40 тыс. грн на сопутствующие расходы при оформлении ипотеки. Детали по ссылке.
Недавно мы писали, что в Украине второй год подряд сохраняются высокие темпы кредитования. За декабрь 2025 г. гривневые кредиты как бизнесу, так и населению выросли на треть.
НБУ зафиксировал стабильный рост кредитных портфелей банков По итогам декабря 2025 г. гривневые кредиты бизнеса выросли на 35,6% в годовом измерении, населению — на 32%. Для сравнения, в 2024 г. эти показатели составляли 21% и 38% соответственно.
