Украинцы берут кредиты «єОселя»: кто получил под 3% и 7%

Кредит&Депозит
23
Украинцы берут кредиты «єОселя»: кто получил под 3% и 7%
Украинцы берут кредиты «єОселя»: кто получил под 3% и 7%
За минувшую неделю по программе доступных кредитов єОселя украинцы получили 275 новых кредитов на сумму 618 млн грн.
Об этом пишет Минэкономики.

Кто получил под 3%

  • 100 военнослужащих и представителей сектора безопасности.
  • 13 медиков.
  • 10 педагогов.
  • 3 ученых.
Кредиты под 7%

  • 93 украинца без собственного жилья.
  • 52 ВПЛ.
  • 4 ветерана.
С начала 2026 года воспользовались программой есть 951 украинец, которые получили льготных ипотек на сумму почти 2 млрд грн.

Регионы

Больше всего кредитов в рамках программы предоставлено в Киевской области — 88, городе Киеве — 55, в Ивано-Франковской области — 13.

По типу недвижимости

  • 109 украинцев получили кредит на жилье первой продажи, из которых 166 объектов — на стадии строительства.
  • Еще 58 кредитов выдано на покупку жилья на вторичном рынке.
Напомним, что программа єОселя также доступна для жителей прифронтовых территорий. Программа предусматривает государственную компенсацию 70% первого взноса по ипотеке, 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования, а также 40 тыс. грн на сопутствующие расходы при оформлении ипотеки. Детали по ссылке.
Недавно мы писали, что в Украине второй год подряд сохраняются высокие темпы кредитования. За декабрь 2025 г. гривневые кредиты как бизнесу, так и населению выросли на треть.
НБУ зафиксировал стабильный рост кредитных портфелей банков По итогам декабря 2025 г. гривневые кредиты бизнеса выросли на 35,6% в годовом измерении, населению — на 32%. Для сравнения, в 2024 г. эти показатели составляли 21% и 38% соответственно.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьКредиты
