Украинцы массово берут кредиты: какие именно — рассказали в НБУ
В Украине второй год подряд сохраняются высокие темпы кредитования. За декабрь 2025 года гривневые кредиты как бизнесу, так и населению выросли на треть.
Об этом сообщает НБУ.
НБУ зафиксировал стабильный рост кредитных портфелей банков. По итогам декабря 2025 года гривневые кредиты бизнесу выросли на 35,6% в годовом исчислении, населению — на 32%. Для сравнения, в 2024 г. эти показатели составляли 21% и 38% соответственно.
В прошлом году чистые гривневые кредиты частным малым и средним предприятиям (МСП) увеличились на 32,9%, крупным частным компаниям — на 29,7%. Также наблюдалось активное кредитование государственных компаний.
Урегулирование банковских активов
Объем валовых гривневых корпоративных кредитов, включающий неработающие займы (NPL), сократился на 2% г/г. Это объясняется прекращением признания старых активов государственными банками. В частности, в декабре ПриватБанк приостановил признание таковыми около 140 млрд гривен.
Благодаря этому доля NPL в банковском секторе по состоянию на 1 января 2026 года сократилась с 24% до 14%. В государственных банках она составляет менее 20%, в частных банках с украинским и иностранным капиталом — 8,4% и 6,5% соответственно. Это самые низкие показатели за более 15 лет.
Нацбанк отмечает, что кредитование поддерживает прибыльность банковского сектора четыре квартала подряд. Согласно предварительным данным, за 2025 год платежеспособные банки получили 126,8 млрд гривен чистой прибыли.
Поделиться новостью
Также по теме
Украинцы массово берут кредиты: какие именно — рассказали в НБУ
Депозиты или накопительные сервисы: что выбрать в 2026 году
Условия программы «єОселя» станут жестче: что изменится с 9 февраля
Что будет с депозитными ставками — прогнозы экспертов
Наиболее привлекательные депозиты февраля 2026 года
ПУМБ выдал первый кредит под 0% на закупку генератора в рамках программы «5−7−9»