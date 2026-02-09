0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы массово берут кредиты: какие именно — рассказали в НБУ

Кредит&Депозит
61
Украинцы массово берут кредиты: какие именно — рассказали в НБУ
Украинцы массово берут кредиты: какие именно — рассказали в НБУ
В Украине второй год подряд сохраняются высокие темпы кредитования. За декабрь 2025 года гривневые кредиты как бизнесу, так и населению выросли на треть.
Об этом сообщает НБУ.
НБУ зафиксировал стабильный рост кредитных портфелей банков. По итогам декабря 2025 года гривневые кредиты бизнесу выросли на 35,6% в годовом исчислении, населению — на 32%. Для сравнения, в 2024 г. эти показатели составляли 21% и 38% соответственно.
В прошлом году чистые гривневые кредиты частным малым и средним предприятиям (МСП) увеличились на 32,9%, крупным частным компаниям — на 29,7%. Также наблюдалось активное кредитование государственных компаний.

Урегулирование банковских активов

Объем валовых гривневых корпоративных кредитов, включающий неработающие займы (NPL), сократился на 2% г/г. Это объясняется прекращением признания старых активов государственными банками. В частности, в декабре ПриватБанк приостановил признание таковыми около 140 млрд гривен.
Благодаря этому доля NPL в банковском секторе по состоянию на 1 января 2026 года сократилась с 24% до 14%. В государственных банках она составляет менее 20%, в частных банках с украинским и иностранным капиталом — 8,4% и 6,5% соответственно. Это самые низкие показатели за более 15 лет.
Нацбанк отмечает, что кредитование поддерживает прибыльность банковского сектора четыре квартала подряд. Согласно предварительным данным, за 2025 год платежеспособные банки получили 126,8 млрд гривен чистой прибыли.
По материалам:
РБК-Україна
НБУБанки УкраиныКредиты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems