0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

ПУМБ выдал первый кредит под 0% на закупку генератора в рамках программы «5−7−9»

Кредит&Депозит
37
ПУМБ выдал первый кредит под 0% на закупку генератора в рамках программы «5−7−9»
ПУМБ выдал первый кредит под 0% на закупку генератора в рамках программы «5−7−9»
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) 2 февраля подписал первое соглашение о предоставлении кредита на приобретение генератора под 0% в рамках государственной программы поддержки «Доступные кредиты 5−7-9%».
Программа стартовала 2 февраля. Она предполагает:
  • Льготное кредитование под 0% годовых в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%»,
  • Срок кредитования — до 3 лет
  • Сумма — до 10 млн грн
  • Кредит можно оформить на покупку газотурбинных, газопоршневых, биогазовых генерационных установок, дизельных, бензиновых и газовых генераторов.
  • Кредит предоставляется микро-, малому и среднему бизнесу.
«ПУМБ — активный участник государственных программ поддержки бизнеса. И сейчас мы присоединяемся к этой крайне актуальной программе для малого бизнеса на приобретение энергооборудования. Ведь бизнес должен обеспечить стабильную автономную работу, чтобы выстоять в эти непростые времена, — отмечает заместитель Председателя правления ПУМБ Сергей Магдич. - Уже сегодня мы получаем заявки от предпринимателей, так что в ближайшее время они получат необходимое оборудование и продолжат работу».
Как отмечают в ФРП, программа будет оказывать положительное влияние как на бизнес по обеспечению непрерывной деятельности, так и на облегчение общей нагрузки на энергосистему, и на всю экономику государства.
Чтобы получить льготное финансирование в ПУМБ, следует обратиться к своему персональному менеджеру или оставить заявку на сайте. Заявки на финансирование в данной программе рассматриваются приоритетно. Банк перечисляет средства на счет поставщиков бизнеса, продающих энергооборудование. Оплата производится безналично поставщикам.
Детали программы по ссылке — https://energycredit.bdf.gov.ua
По материалам:
ПУМБ
ПУМБКредитыБанки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems