0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство запустило пакет энергетической поддержки для бизнеса

Кредит&Депозит
29
Бизнес может получить средства для повышения своей энергонезависимости
Бизнес может получить средства для повышения своей энергонезависимости
В условиях регулярных отключений электроэнергии государство расширяет инструменты поддержки малого и среднего бизнеса. С сегодняшнего дня предприниматели, работающие в социально важных сферах, могут подать заявки на финансовую помощь и льготные кредиты для повышения энергостойкости.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кто может воспользоваться поддержкой

Программы ориентированы на малый и средний бизнес, в частности аптеки, магазины, пекарни, кафе, мастерские и другие услуги первой необходимости. Цель — частично компенсировать затраты на автономное энергообеспечение и помочь бизнесу продолжать работу во время блекаутов.

Грантовая помощь для ФЛП

ФЛП 2−3 групп, у которых есть минимум один наемный работник, могут получить единовременное безвозвратное пособие в размере от 7500 до 15 000 грн — в зависимости от количества персонала.
Деньги разрешено направить на:
  • покупку или ремонт генераторов и другого энергооборудования;
  • аккумуляторы, инверторы, зарядные станции, солнечные панели и комплектующие;
  • горючее для генераторов;
  • оплату электроэнергии для автономной работы при отключениях.
Программа работает в формате грантов «Власна справа».
Заявку можно подать онлайн через портал Дія в разделе «Предпринимательство» — услуга «Помощь ФЛП на энергоустоячивость».
Читайте также
Проверка данных происходит автоматически, а средства поступают на Дія. Карту через банки-участники программы: ПриватБанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, абанк и monobank.

Льготные энергокредиты под 0%

Для микро-, малого и среднего бизнеса также доступны кредиты до 10 млн грн под 0% годовых в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9». Разницу процентной ставки банкам компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.
Кредит предоставляется сроком до 3 лет и может быть использован для приобретения генерационного оборудования, в частности когенерационных установок, дизельных, бензиновых или газовых генераторов.
Читайте также
Для участия необходимо отвечать требованиям программы «5−7-9», подать заявку в банк-партнер и пройти кредитную оценку. Прием заявок уже открыли 17 банков, всего в программе привлекут 43 банка, а энергокредиты будут рассматриваться в приоритетном порядке.

Зачем это бизнесу

Правительственный пакет энергетической поддержки призван помочь компаниям сохранить рабочие места, обеспечить стабильную работу сервисов первой необходимости и повысить устойчивость экономики общин в периоды долгих отключений электроэнергии.
Подробные условия энергокредитования и список банков доступны по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
КредитыБизнесФЛП
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems