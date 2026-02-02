Правительство запустило пакет энергетической поддержки для бизнеса Сегодня 17:48 — Кредит&Депозит

Бизнес может получить средства для повышения своей энергонезависимости

В условиях регулярных отключений электроэнергии государство расширяет инструменты поддержки малого и среднего бизнеса. С сегодняшнего дня предприниматели, работающие в социально важных сферах, могут подать заявки на финансовую помощь и льготные кредиты для повышения энергостойкости.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кто может воспользоваться поддержкой

Программы ориентированы на малый и средний бизнес, в частности аптеки, магазины, пекарни, кафе, мастерские и другие услуги первой необходимости. Цель — частично компенсировать затраты на автономное энергообеспечение и помочь бизнесу продолжать работу во время блекаутов.

Грантовая помощь для ФЛП

ФЛП 2−3 групп, у которых есть минимум один наемный работник, могут получить единовременное безвозвратное пособие в размере от 7500 до 15 000 грн — в зависимости от количества персонала.

Деньги разрешено направить на:

покупку или ремонт генераторов и другого энергооборудования;

аккумуляторы, инверторы, зарядные станции, солнечные панели и комплектующие;

горючее для генераторов;

оплату электроэнергии для автономной работы при отключениях.

Программа работает в формате грантов «Власна справа».

Заявку можно подать онлайн через портал Дія в разделе «Предпринимательство» — услуга «Помощь ФЛП на энергоустоячивость».

Проверка данных происходит автоматически, а средства поступают на Дія. Карту через банки-участники программы: ПриватБанк , Sense Bank, Банк Кредит Днепр, абанк и monobank.

Льготные энергокредиты под 0%

Для микро-, малого и среднего бизнеса также доступны кредиты до 10 млн грн под 0% годовых в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9». Разницу процентной ставки банкам компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.

Кредит предоставляется сроком до 3 лет и может быть использован для приобретения генерационного оборудования, в частности когенерационных установок, дизельных, бензиновых или газовых генераторов.

Для участия необходимо отвечать требованиям программы «5−7-9», подать заявку в банк-партнер и пройти кредитную оценку. Прием заявок уже открыли 17 банков, всего в программе привлекут 43 банка, а энергокредиты будут рассматриваться в приоритетном порядке.

Зачем это бизнесу

Правительственный пакет энергетической поддержки призван помочь компаниям сохранить рабочие места, обеспечить стабильную работу сервисов первой необходимости и повысить устойчивость экономики общин в периоды долгих отключений электроэнергии.

Подробные условия энергокредитования и список банков доступны по ссылке.

