В 2025 году в банки, ликвидируемые ФГВФЛ, поступило почти 5 млрд грн: откуда деньги

Кредит&Депозит
30
В течение 2025 года поступления в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составили 4 930,8 млн грн.
Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.
В августе поступило 1 835,5 млн грн с корреспондентских счетов в АО «Проминвестбанк». Тогда Фонд доказал принадлежность средств на корреспондентских счетах Проминвестбанка, принадлежавшего российской госкорпорации «ВЭБ.РФ», государству Украина, высвободил средства из-под санкционной блокировки и вернул в банк около 44 миллионов долларов. Впоследствии Фонд, согласно решению СНБО, перечислил эти средства в госбюджет Украины.
Еще 1486,9 млн. грн. поступило в банки в управлении Фонда от реализации активов. На аукционах в системе Прозорро. Продажи значительный интерес вызвали активы АО «Коминвестбанк». Среди результативных были торги по продаже как объектов недвижимости, так и права требования по кредитам.
Кроме того, 965,5 млн. грн. банки получили от доходов по ценным бумагам. Также 512,6 млн. грн. составили поступления от погашения кредитов, еще 31,5 млн. грн. — от аренды имущества.
«Все средства, поступающие в банки в ликвидации, — это результат системной и настойчивой работы Фонда по защите экономических интересов государства и кредиторов на всех этапах — от управления активами до судебно-исковой деятельности. Указанные источники поступлений формируют реальную финансовую базу для расчетов с кредиторами: чем больше удается аккумулировать на счетах банков, тем выше уровень удовлетворения их требований и быстрее темпы расчетов», — объясняет директор финансового Фонда гарантирования вкладов Елена Нужненко.

Лидеры по сумме поступлений в 2025 году:

  • АО «Проминвестбанк» — 1953,0 млн грн;
  • АО «МР Банк» — 1411,3 млн грн;
  • АО «Баанк Сич» — 365,3 млн грн;
  • АО «АКБ «Конкорд» — 313,1 млн. грн;
  • ПАО «БАНК «Финансы и кредит» — 261,3 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
