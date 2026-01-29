Правительство упростило установку солнечных панелей на домах: максимальная сумма кредита Сегодня 10:01 — Энергетика

Упростили уставновление солнечных панелей

Правительство упростило процедуру установки солнечных электростанций на зданиях.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram-канале

«Раньше установка солнечных систем трактовалась как реконструкция или капитальный ремонт. Правительство упростило правила установки и исключило эти работы из перечня тех, что требуют специальных документов», — сказала она.

Как теперь

Установка солнечных электростанций на крышах и фасадах теперь создана на основании отчета о техническом обследовании здания.

Потребности в дополнительных разрешительных или регистрационных процедурах от органов государственного архитектурно-строительного контроля нет.

Также, как пишет Свириденко, расширили программу Доступные кредиты на 5−7-9% для повышения энергоэффективности бизнеса.

Максимальная сумма кредита

по направлениям энергоэффективности и энергетической независимости увеличили со 150 до 250 млн грн.

«В список оборудования, на которое можно взять кредит, добавили когенерационные установки. Бизнес может привлечь больше средств на установку распределенной генерации и восстановление мощностей», — сказала она.

Как заявил глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко, в таких условиях для украинской энергетики очень важно привлечение частных инвестиций в строительство объектов генерации. Напомним, в энергосистеме Украины возник острый дефицит мощности, покрыть который за счет существующей генерации и импорта электрической энергии пока невозможно.Как заявил глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко, в таких условиях для украинской энергетики очень важно привлечение частных инвестиций в строительство объектов генерации.

. Но чтобы энергии хватило всем, нельзя подключать устройства с большим потреблением, такие как фены, зарядные станции свыше 300 Вт/ч и другие. Как сообщила «Новая почта», несмотря на критическое состояние энергетики, отделения Новой почты готовы помогать и делиться электроэнергиейНо чтобы энергии хватило всем, нельзя подключать устройства с большим потреблением, такие как фены, зарядные станции свыше 300 Вт/ч и другие.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.