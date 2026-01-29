Правительство упростило установку солнечных панелей на домах: максимальная сумма кредита
Правительство упростило процедуру установки солнечных электростанций на зданиях.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram-канале.
«Раньше установка солнечных систем трактовалась как реконструкция или капитальный ремонт. Правительство упростило правила установки и исключило эти работы из перечня тех, что требуют специальных документов», — сказала она.
Как теперь
Установка солнечных электростанций на крышах и фасадах теперь создана на основании отчета о техническом обследовании здания.
Потребности в дополнительных разрешительных или регистрационных процедурах от органов государственного архитектурно-строительного контроля нет.
Также, как пишет Свириденко, расширили программу Доступные кредиты на 5−7-9% для повышения энергоэффективности бизнеса.
Максимальная сумма кредита
по направлениям энергоэффективности и энергетической независимости увеличили со 150 до 250 млн грн.
«В список оборудования, на которое можно взять кредит, добавили когенерационные установки. Бизнес может привлечь больше средств на установку распределенной генерации и восстановление мощностей», — сказала она.
Напомним, в энергосистеме Украины возник острый дефицит мощности, покрыть который за счет существующей генерации и импорта электрической энергии пока невозможно. Как заявил глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко, в таких условиях для украинской энергетики очень важно привлечение частных инвестиций в строительство объектов генерации.
Как сообщила «Новая почта», несмотря на критическое состояние энергетики, отделения Новой почты готовы помогать и делиться электроэнергией . Но чтобы энергии хватило всем, нельзя подключать устройства с большим потреблением, такие как фены, зарядные станции свыше 300 Вт/ч и другие.
