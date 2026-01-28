Украина договорилась с Польшей об увеличении мощностей для импорта газа
Оператор ГТС Польши Gaz-System и Оператор ГТС Украины согласовали поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа из Польши в Украину с начала февраля 2026 года.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, пишет «Европейская правда».
К концу апреля мощности этого направления возрастут с 15,3 млн. куб. м до 18,4 млн. куб. м в день.
«Это важная договоренность для обеспечения стабильного теплоснабжения в украинских домах, больницах, школах и для критической инфраструктуры», — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Увеличение способностей импорта — часть системной работы по усилению энергетической безопасности Украины и диверсификации маршрутов поставок газа, добавил министр. Польское направление обеспечивает доступ к разным источникам газа и остается одним из ключевых для импорта.
В 2025 году через Польшу было поставлено 2,1 млрд. куб. м газа — более 30% от общего объема импорта, в том числе около 600 млн куб. м американского LNG.
