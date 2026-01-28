В Китае заработала крупнейшая в мире электростанция на сжатом воздухе Сегодня 06:28 — Энергетика

Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире электростанцию ​​на сжатом воздухе. Это стало важным шагом в усилиях страны по расширению систем хранения энергии для поддержки «зеленого перехода».

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению Harbin Electric Corp., которая участвовала в строительстве проекта, электростанция мощностью 2400 мегаватт-часов может производить 600 мегаватт электроэнергии и удовлетворять годовой спрос 600 тысяч домохозяйств.

Как работает система

Отмечается, что такие установки — наиболее экономичное и долгосрочное решение для хранения энергии.

Они работают, закачивая сжатый воздух в подземные пещеры ночью, оно выпускается днем ​​для вращения турбин и производства электроэнергии.

Сектор накопления энергии в Китае переживает значительный рост, вызванный быстрым внедрением возобновляемой энергетики в стране. Правительство установило цель свыше 180 гигаватт новых мощностей к 2027 году, что будет способствовать буму аккумуляторных накопителей энергии и альтернативных технологий, таких как сжатый воздух.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.