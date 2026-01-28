Какие приборы нельзя оставлять включенными в розетку на ночь Сегодня 07:22 — Энергетика

Многие устройства следует выключать из розеток по соображениям безопасности

Довольно часто перед сном люди забывают о важной рутине — отсоединить электроприборы от розетки. Электрики отмечают: простые действия могут не только уменьшить счета за электроэнергию, но и снизить риск неисправностей и пожаров. Со ссылкой на издание Real Simple рассказываем, какие устройства следует обязательно выключать перед сном.

Часть техники продолжает потреблять ток даже тогда, когда ею не пользуются. Часть таких устройств может быть опасна, если оставлять их подключенными на ночь.

Какие приборы лучше выключать на ночь

Электрические обогреватели

Портативные обогреватели не следует оставлять включенными на ночь. Электрики предупреждают, что именно они являются одной из самых распространенных причин пожаров в жилых домах.

Обогреватели потребляют много электроэнергии, могут перегреваться, опрокидываться или нагревать предметы рядом — шторы, одеяла или постельные принадлежности. Если в комнате холодно, безопаснее взять еще одно одеяло.

Смартфоны и компьютеры

Телефоны, ноутбуки и планшеты лучше отсоединять от сети сразу после полной зарядки. Даже если устройство прекращает зарядку на 100%, оно может потреблять ток в режиме ожидания. С течением времени это незаметно увеличивает затраты на электроэнергию.

Кроме того, зарядка в течение всей ночи приводит к излишнему нагреву, что сокращает срок службы аккумулятора и изнашивает кабели и розетки.

Устройства с литий-ионными аккумуляторами

Особой осторожности требует техника с литий-ионными батареями: электроинструменты, беспроводные пылесосы, павербанки, электрические зубные щетки, бьюти-гаджеты. При зарядке такие аккумуляторы могут перегреваться, а риск возгорания возрастает, если батарея стара, кабель поврежден или используется неоригинальное зарядное устройство.

Лучше всего заряжать такие приборы днем ​​и отсоединять их от сети сразу после зарядки.

Телевизоры и игровые консоли

Даже в выключенном состоянии телевизоры, приставки и игровые консоли продолжают потреблять электроэнергию.

Удобное решение — подключить всю развлекательную технику к удлинителю с кнопкой выключения. Так вы сможете одним движением полностью обесточивать все устройства на ночь.

Кухонная техника

Кофеварки, чайники, тостеры, микроволновки — это приборы с высокой нагрузкой, которыми пользуются каждый день, поэтому о них часто не задумываются. В то же время изношенные контакты или внутренние неисправности могут вызвать перегрев. Выключение из розетки перед сном сводит этот риск к минимуму.

Приборы для укладки волос

Фены, плойки и другие стайлеры для волос после использования долго остаются горячими. Если такой прибор случайно останется подключенным, это создает излишнюю опасность. После использования дайте ему остыть, отсоедините от сети и уберите на место — это и безопаснее, и аккуратнее.

Читайте также Как повлияет 230 В в сети на технику: ответ эксперта

Поврежденная или старая электроника

Если устройство греется без причины, искрит, трещит или имеет поврежденный кабель или штекер — его нужно немедленно отключить из розетки. Многие пожары возникают не из-за экстремальных ситуаций, а из-за старых или неисправных приборов, которые годами остаются подключенными к сети.

В таких случаях лучше не рисковать: отсоединить технику и обратиться к специалисту, особенно если проблема может находиться в розетке.

Также Finance.ua сообщал , какие устройства нельзя подключать к удлинителю.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.