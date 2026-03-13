0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ФЛПам расширили программу энергоподдержки и продлили прием заявок

Личные финансы
146
ФЛП могут получить до 15 тыс. грн на энергоэффективность
ФЛП могут получить до 15 тыс. грн на энергоэффективность
Правительство расширило программу «Энергоподдержка ФЛП» и продлило срок подачи заявлений на получение единовременного пособия еще на два месяца — до 31 мая 2026 года.
Ожидается, что расширение программы поможет большему количеству малого бизнеса обеспечить энергетическую независимость, поддерживать работу при перебоях с электроснабжением и сохранить рабочие места.

Размеры пособия

С начала действия программы Государственная служба занятости уже профинансировала более 38 тыс. заявлений на сумму более 380 млн грн.
  • Предприниматели могут получить единовременное пособие от 7500 до 15 000 грн.
  • Размер выплаты зависит от количества наемных работников.
Читайте также
Отметим, эти средства можно потратить на:
  • генераторы;
  • горючее;
  • аккумуляторы;
  • солнечные панели;
  • оплату электроэнергии;
  • установку и ремонт оборудования.

В программу добавили новые виды деятельности

Правительство также расширило список КВЭДов, которые могут участвовать в программе.
В него включили дополнительные социально важные виды экономической деятельности, в частности:
  • забор, очистку и поставку воды;
  • переработку молока, производство масла и сыра;
  • производство какао, шоколада и кондитерских изделий;
  • розничную торговлю строительными и сантехническими материалами;
  • розничную торговлю спортивным инструментом;
  • торговлю цветами, растениями, семенами, удобрениями и товарами для животных;
  • вспомогательную деятельность в области образования.

Кто может подать заявку

Подать заявку на получение пособия могут предприниматели, которые:
  • являются ФЛП 2 или 3 группы упрощенной системы налогообложения и зарегистрированы не позднее 1 декабря 2025 года;
  • имеют не менее одного наемного работника;
  • не имеют задолженности по уплате ЕСВ;
  • работают в социально важных областях.
Программу «Энергоподдержка ФЛП» реализуют Министерство экономики, Министерство цифровой трансформации и Государственная служба занятости. Она финансируется из бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2026 год.
Ориентировочный объем финансирования программы составляет более 1,3 млрд. грн.
Ранее мы сообщали, что правительство запустило единую платформу зимних программ поддержки для граждан, ОСМД, бизнеса и общин. Все актуальные программы энергоподдержки для бизнеса собраны на официальном портале energy.kmu.gov.ua.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаФЛПБизнесЭнергоэффективность
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems