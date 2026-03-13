ФЛПам расширили программу энергоподдержки и продлили прием заявок Сегодня 12:01 — Личные финансы

ФЛП могут получить до 15 тыс. грн на энергоэффективность

Правительство расширило программу «Энергоподдержка ФЛП» и продлило срок подачи заявлений на получение единовременного пособия еще на два месяца — до 31 мая 2026 года.

Ожидается, что расширение программы поможет большему количеству малого бизнеса обеспечить энергетическую независимость, поддерживать работу при перебоях с электроснабжением и сохранить рабочие места.

Размеры пособия

С начала действия программы Государственная служба занятости уже профинансировала более 38 тыс. заявлений на сумму более 380 млн грн.

Предприниматели могут получить единовременное пособие от 7500 до 15 000 грн.

Размер выплаты зависит от количества наемных работников.

Отметим, эти средства можно потратить на:

генераторы;

горючее;

аккумуляторы;

солнечные панели;

оплату электроэнергии;

установку и ремонт оборудования.

В программу добавили новые виды деятельности

Правительство также расширило список КВЭДов, которые могут участвовать в программе.

В него включили дополнительные социально важные виды экономической деятельности, в частности:

забор, очистку и поставку воды;

переработку молока, производство масла и сыра;

производство какао, шоколада и кондитерских изделий;

розничную торговлю строительными и сантехническими материалами;

розничную торговлю спортивным инструментом;

торговлю цветами, растениями, семенами, удобрениями и товарами для животных;

вспомогательную деятельность в области образования.

Кто может подать заявку

Подать заявку на получение пособия могут предприниматели, которые:

являются ФЛП 2 или 3 группы упрощенной системы налогообложения и зарегистрированы не позднее 1 декабря 2025 года;

имеют не менее одного наемного работника;

не имеют задолженности по уплате ЕСВ;

работают в социально важных областях.

Программу «Энергоподдержка ФЛП» реализуют Министерство экономики, Министерство цифровой трансформации и Государственная служба занятости. Она финансируется из бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2026 год.

Ориентировочный объем финансирования программы составляет более 1,3 млрд. грн.

Ранее мы сообщали , что правительство запустило единую платформу зимних программ поддержки для граждан, ОСМД, бизнеса и общин. Все актуальные программы энергоподдержки для бизнеса собраны на официальном портале energy.kmu.gov.ua.

