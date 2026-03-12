Расширен список стран и городов, где можно сдать тест НМТ Сегодня 19:33 — Личные финансы

Расширен список стран и городов, где можно сдать тест НМТ

С сегодняшнего дня перечень стран и городов, где будут созданы временные экзаменационные центры за рубежом, расширен.

За последнюю неделю нам удалось достичь договоренностей о возможностях провести НМТ в городах Амстердам и Гаага (Нидерланды), пишет testportal

Несмотря на то, что перечень населенных пунктов для прохождения НМТ увеличен, все же есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном населенном пункте он станет недоступным для выбора в сервисе регистрации. Несмотря на то, что перечень населенных пунктов для прохождения НМТ увеличен, все же есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Поэтому

По состоянию на март уже нет свободных мест для прохождения НМТ в таких городах: Дюссельдорф и Кельн (Германия), Прага (Чехия), Бухарест (Румыния), Милан (Италия), Катовице, Краков и Познань (Польша).

Напоминаем: если вы уже создали персональный кабинет участника НМТ и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная для вас локация — можете до 7 апреля изменить регистрационные данные, выбрав город, ближе к вашему местонахождению во время проведения НМТ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.