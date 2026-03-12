Женщины просят более низкие зарплаты, чем мужчины — исследование
Средние зарплатные ожидания мужчин в Украине заметно выше, чем у женщин. При этом они даже превышают средний уровень зарплат в вакансиях, тогда как ожидания женщин — ниже рынка.
Об этом свидетельствует аналитическое исследование сервиса поиска работы Work.ua, проанализировавшего рынок труда с точки зрения гендерного равенства.
Зарплатные ожидания мужчин и женщин
По данным Work.ua, средняя зарплата в вакансиях на платформе составляет 27 500 грн. В то же время ожидания кандидатов отличаются в зависимости от пола:
- средние зарплатные ожидания мужчин в резюме — 30 000 грн;
- у женщин — 25 000 грн.
Аналитики объясняют это тем, что мужчины чаще работают в дефицитных и лучше оплачиваемых отраслях, поэтому у них сильнее переговорная позиция. Женщины же преобладают в более конкурентных и менее оплачиваемых сферах.
Разрыв в зарплатах заметен даже в пределах одной профессии. Предыдущий анализ Work.ua показал, что когда сравнивали резюме мужчин и женщин из одного города, одной специальности и со схожим опытом, разница в зарплатных ожиданиях могла достигать 20%.
Рынок труда в Украине имеет «женское лицо»
Несмотря на это, большинство кандидатов на рынке труда — женщины. За время полномасштабной войны их доля среди соискателей Work.ua выросла с 57% до 64%.
Впрочем, сам рынок труда остается значительно разделенным по профессиям. Анализ 28 категорий резюме показал, что большинство сфер либо преимущественно «женские», либо «мужские».
Женщины чаще всего работают в следующих областях:
- бухгалтерия;
- медицина;
- сфера красоты и здоровья;
- образование.
Мужчины доминируют в транспорте и логистике, охране и топменеджменте.
Сбалансированных сфер почти нет — исключениями остаются административные должности среднего звена и юриспруденция.
Как материнство влияет на карьеру
Одной из причин более низких зарплат для женщин часто становится перерыв в карьере после рождения ребенка. После возвращения на рынок труда их навыки могут быть менее актуальными, а конкуренция выше.
Кроме того, по результатам опроса Work.ua, 25% женщин сталкивались с дискриминацией из-за материнства. Чаще это не прямые отказы в трудоустройстве, а другие проявления:
- вопросы на собеседованиях о планах рождения ребенка;
- давление через больничные или уход за ребенком;
- принуждение к увольнению.
Дискриминация на рынке труда
На первый взгляд гендерной дискриминации на рынке труда нет: женщины составляют 64% кандидатов, и примерно 64% наймов на платформе также приходится на них. Кроме того, 62% открываемых работодателями контактов принадлежат женщинам.
Однако опрос показывает другую картину: 2 из 5 женщин заявили, что сталкивались с дискриминацией.
Она может проявляться не только в отказе в работе, но и в косвенных факторах. Например, 20% женщин вынуждены отказываться от работы, потому что не могут устроить ребенка в детский сад.
В результате женщины чаще делают паузы в карьере, становятся менее конкурентными на рынке труда и вынуждены соглашаться на более низкую оплату труда.
