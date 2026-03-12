Женщины просят более низкие зарплаты, чем мужчины — исследование Сегодня 17:05 — Личные финансы

Женщины соглашаются на более низкие зарплаты

Средние зарплатные ожидания мужчин в Украине заметно выше, чем у женщин. При этом они даже превышают средний уровень зарплат в вакансиях, тогда как ожидания женщин — ниже рынка.

Об этом свидетельствует аналитическое исследование сервиса поиска работы Work.ua, проанализировавшего рынок труда с точки зрения гендерного равенства.

Зарплатные ожидания мужчин и женщин

По данным Work.ua, средняя зарплата в вакансиях на платформе составляет 27 500 грн. В то же время ожидания кандидатов отличаются в зависимости от пола:

средние зарплатные ожидания мужчин в резюме — 30 000 грн ;

в резюме — ; у женщин — 25 000 грн.

Аналитики объясняют это тем, что мужчины чаще работают в дефицитных и лучше оплачиваемых отраслях, поэтому у них сильнее переговорная позиция. Женщины же преобладают в более конкурентных и менее оплачиваемых сферах.

Разрыв в зарплатах заметен даже в пределах одной профессии. Предыдущий анализ Work.ua показал, что когда сравнивали резюме мужчин и женщин из одного города, одной специальности и со схожим опытом, разница в зарплатных ожиданиях могла достигать 20%.

Рынок труда в Украине имеет «женское лицо»

Несмотря на это, большинство кандидатов на рынке труда — женщины. За время полномасштабной войны их доля среди соискателей Work.ua выросла с 57% до 64%.

Впрочем, сам рынок труда остается значительно разделенным по профессиям. Анализ 28 категорий резюме показал, что большинство сфер либо преимущественно «женские», либо «мужские».

Женщины чаще всего работают в следующих областях:

бухгалтерия;

медицина;

сфера красоты и здоровья;

образование.

Мужчины доминируют в транспорте и логистике, охране и топменеджменте.

Сбалансированных сфер почти нет — исключениями остаются административные должности среднего звена и юриспруденция.

Как материнство влияет на карьеру

Одной из причин более низких зарплат для женщин часто становится перерыв в карьере после рождения ребенка. После возвращения на рынок труда их навыки могут быть менее актуальными, а конкуренция выше.

Кроме того, по результатам опроса Work.ua, 25% женщин сталкивались с дискриминацией из-за материнства. Чаще это не прямые отказы в трудоустройстве, а другие проявления:

вопросы на собеседованиях о планах рождения ребенка;

давление через больничные или уход за ребенком;

принуждение к увольнению.

Дискриминация на рынке труда

На первый взгляд гендерной дискриминации на рынке труда нет: женщины составляют 64% кандидатов, и примерно 64% ​​наймов на платформе также приходится на них. Кроме того, 62% открываемых работодателями контактов принадлежат женщинам.

Однако опрос показывает другую картину: 2 из 5 женщин заявили, что сталкивались с дискриминацией.

Она может проявляться не только в отказе в работе, но и в косвенных факторах. Например, 20% женщин вынуждены отказываться от работы, потому что не могут устроить ребенка в детский сад.

В результате женщины чаще делают паузы в карьере, становятся менее конкурентными на рынке труда и вынуждены соглашаться на более низкую оплату труда.

