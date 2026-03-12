0 800 307 555
Выплаты 1500 грн и кешбэк за горючее — детали новых программ

Личные финансы
Уязвимые слои населения получат выплату 1500 грн
Правительство готовит новый пакет поддержки для населения, предусматривающий единовременные выплаты социально уязвимых граждан и кешбэк на горючее. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала детали об этих программах.
Как сообщалось ранее, соответствующие решения анонсировал президент Украины. В настоящее время их прорабатывают после обсуждения с главой государства.

Единовременная выплата 1500 грн для почти 13 млн человек

По словам премьера, государство планирует оказать целевую поддержку наиболее уязвимым категориям населения.
Речь идет о единовременной доплате в размере 1500 грн, которую получат почти 13 млн украинцев.
Выплаты предусмотрены для:
  • пенсионеров по возрасту;
  • людей с инвалидностью;
  • малообеспеченных граждан;
  • получателей базового социального пособия;
  • внутренне перемещенных лиц;
  • семей с детьми
Средства планируют перечислить единовременно в апреле. Они поступят тем же способом, каким граждане уже получают социальные выплаты — на специальные банковские счета или через Укрпочту.
Финансирование будет осуществляться в рамках действующих программ Министерства социальной политики.

Кешбэк на горючее

Кроме того, правительство планирует запустить кешбэк на горючее для украинцев. Во время заправки на АЗС граждане смогут получать часть израсходованных средств обратно.
Размер компенсации составит:
  • 15% кешбэка на дизельное топливо;
  • 10% — на бензин;
  • 5% — на автогаз.
Программа будет действовать до 1 мая на автозаправочных станциях, которые присоединятся к инициативе.
Выплаты планируют осуществлять через программу «Национальный кешбэк», которой уже пользуются 9,4 млн. граждан.
Ранее мы сообщали, что правительство начало реализацию комплекса мер по успокоению «шторма» на рынке горючего в Украине, возникшем на фоне новостей о конфликте на Ближнем Востоке.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
